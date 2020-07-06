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影／日本航空辦祈福許願活動 旅客盼疫情快結束
國曆7月7日是日本傳統的七夕祭，日本航空公司6日下午在桃園機場第2航廈報到櫃台前舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了許願福籤與許願竹，搭機的旅客在福籤上寫下自己的願望，懸掛在許願竹上。
日本航空公司表示，蒐集旅客寫下的許願福籤，日航免費空運至仙台的大崎八幡宮奉納，讓旅客願望成功。仙台大崎八幡宮是日本歷史最悠久也最靈驗的寺廟之一。
日本民俗流傳著牛郎（彥星）、織女（織姬）天河相會的浪漫故事，每年國曆7月7日各地會舉行七夕祭，男男女女在紙籤上寫下心願並懸掛在竹枝上，祈求願望達成。
6日舉行的七夕祈福許願活動，日本航空公司工作人員穿著傳統的日式浴衣，站在櫃台前幫旅客，協助旅客填寫許願福籤，活動列出財運、愛情、健康、事業、學業等項目讓旅客參考，實際許願內容由旅客自己寫出。
許願福籤內容琳瑯滿目，今年最貼近時事的當屬「希望疫情趕快結束」，1名法國交換學生寫下「趕快能環遊世界」。其他許願福籤內容包括「平安健康賺大錢」、「開心自在」、「趕快結婚」等等。
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