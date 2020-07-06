超清爽又潤色！克蘭詩「神奇牛奶系列」簡單化出甜美妝

悶熱夏天最怕厚重底妝，再加上現在還是得戴口罩謹慎防疫，輕盈底妝在今年絕對又更受到大家的重視。克蘭詩全新推出「神奇牛奶系列」，主打會變色的蜜桃美肌奶昔和莓果美唇慕斯，簡單幾步驟就可以完成潤色修飾的妝容，還能讓皮膚保有自在呼吸感。

「神奇牛奶系列」把水果牛奶的概念融入彩妝，蜜桃美肌奶昔抹開的瞬間釋放潤色粒子，還帶有蜜桃香氣。上妝時用蜜桃美肌奶昔在臉頰左右兩側各畫上2-3條白色的貓咪鬍鬚，就是最剛好的份量，再以手指推勻，剩餘奶昔可以稍微帶到額頭，輕鬆就打好底，共有5種色號可選擇。

接著用絲滑富含保濕因子的6色選莓果美唇慕斯打造輕霧系染唇，先在上唇點2下、下唇點1下，像是畫出一個小貓掌，再稍微輕抿雙唇，用指腹拍拍即可完成。超方便的氣墊頭設計，直接擠在嘴唇也能快速完妝。