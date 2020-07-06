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鋪了20片「現刨松露」！石壁家披薩外帶半價、免費變大

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
現刨20片松露的「黑松露松阪豬起司披薩」，每份360元。記者陳睿中／攝影
現刨20片松露的「黑松露松阪豬起司披薩」，每份360元。記者陳睿中／攝影

以生鮮義大利麵為招牌餐點的「石壁家SPIGA」，自即日起至8月31日期間，推出「披薩季」活動，外帶披薩可享第2份半價，還有「現刨黑松露」的「黑松露松阪豬起司披薩」等4款新品。另外每月10日還有品牌日活動，內用披薩可由6吋免費升級成10吋，義大利麵也可免費增量50%。

石壁家最大的特色，就是店內設置有製麵室。提供自家製的生鮮義大利麵，披薩的麵團同樣也是以日本山茶花小麥製作，經過低溫冷藏二次發酵，帶來具有膨度的彈牙口感。除了現有口味外，本次於披薩季推出4款全新口味，包括有黑松露松阪豬起司披薩、烤起司燻鮭魚沙拉批撒、蘆筍鮮蝦起司披薩、新鮮芒果冰淇淋披薩。其中「黑松露松阪豬起司披薩」，除了以究好豬的松阪肉片搭配披薩起司、莫扎瑞拉起司、松露醬外，上桌時再「現刨」約20片的黑松露，帶來奢華的香氣與滋味，每份360元。

同步登場「新鮮芒果冰淇淋披薩」，大膽地以台灣愛文芒果為主角，加入馬斯卡彭起司增添不同鹹香風味。還有會隨著熱度融化後的香草冰淇淋，以及酸甜的覆盆子醬，成為另一種甜鹹選擇，每份260元。另外烤起司燻鮭魚沙拉披薩、蘆筍鮮蝦起司披薩等2種口味，則是以透過時蔬、海鮮與多種起司的搭配，創造出夏日的清爽感。

自本月開始，每月10日將為石壁家品牌日，內用6吋披薩都可享免費升級10吋的優惠；義大利麵則可免費加麵50%。即日起至8月31日期間，還有「外帶披薩第2份半價」的披薩季限時優惠活動。（黑松露松阪豬起司披薩不適用上述優惠）

烤起司燻鮭魚沙拉披薩，每份260元。圖／石壁家提供
烤起司燻鮭魚沙拉披薩，每份260元。圖／石壁家提供
加入冰淇淋的「新鮮芒果冰淇淋披薩」，每份260元。圖／石壁家提供
加入冰淇淋的「新鮮芒果冰淇淋披薩」，每份260元。圖／石壁家提供

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