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「戀人之橋」10週年男版現身！梵克雅寶浪漫經典新篇章

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶Midnight Pont des Amoureux腕表，42毫米白K金表殼、墨彩琺瑯與白K金雕表面，自動上鍊逆跳與動畫機芯，獨立編號版本，340萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Midnight Pont des Amoureux腕表，42毫米白K金表殼、墨彩琺瑯與白K金雕表面，自動上鍊逆跳與動畫機芯，獨立編號版本，340萬元。圖／梵克雅寶提供

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），擅長以浪漫詩意訴說時間，2010年推出的「戀人之橋」（Lady Arpels Pont des Amoureux）為代表之作。表盤上男女分別站在一座橋的兩端，隨時時間推移變化，男生每分鐘步步前行，女生每小時緩緩漫步，每逢午夜和正午12點的時候兩人深情相聚擁吻，以浪漫愛情故事演繹經典的逆跳顯示機械機芯。

去年梵克雅寶推出全新「升級版」的Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，除了兩人每逢12點重逢，更加上全新的動畫模組，只要輕輕按下啟動鈕，就能隨時欣賞戀人深情相吻的畫面。同時還有以日間風景，以及以四季變化的風景為主題延伸出的Lady Arpels Pont des Amoureux系列工藝表款，演繹戀人在日轉星移、四季更迭中的深情一吻。

今年，Pont des Amoureux系列推出全新的Midnight Pont des Amoureux男士腕表，以經典的42毫米男表Midnight表殼乘載月下團聚的浪漫一幕。表盤採墨彩琺瑯（grisaille enamel）傳統技術，選用「利摩日白釉」(blanc de Limoges) 的白色琺瑯粉末，在深邃的背景上描繪沐浴在明月星空下的巴黎夜景，費時60小時繪製、需反覆窯燒約15次。白K金鏤雕的男女主角比例略大於原來的女表款式，表殼背面亦鐫刻璀璨夜景，與女表可成對表配戴。

梵克雅寶戀人之橋腕表為品牌詩意時間的代表作。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶戀人之橋腕表為品牌詩意時間的代表作。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lady Arpels Pont des Amoureux鍊帶鑽表，38毫米白K金鑲鑽表殼、墨彩琺瑯與白K金雕表面，自動上鍊逆跳與動畫機芯，獨立編號版本，620萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lady Arpels Pont des Amoureux鍊帶鑽表，38毫米白K金鑲鑽表殼、墨彩琺瑯與白K金雕表面，自動上鍊逆跳與動畫機芯，獨立編號版本，620萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Midnight Pont des Amoureux腕表，42毫米白K金表殼、墨彩琺瑯與白K金雕表面，自動上鍊逆跳與動畫機芯，獨立編號版本，340萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Midnight Pont des Amoureux腕表，42毫米白K金表殼、墨彩琺瑯與白K金雕表面，自動上鍊逆跳與動畫機芯，獨立編號版本，340萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶琺琅表盤製作過程。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶琺琅表盤製作過程。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶戀人之橋腕表機芯裝嵌分鐘裝置。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶戀人之橋腕表機芯裝嵌分鐘裝置。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lady Arpels Pont des Amoureux Été夏季戀人之橋腕表，38毫米白K金雪花鑲嵌鑽石、彩色墨彩琺瑯、黃K金鏤雕及微型彩繪、自動上鍊逆跳與動畫機芯，獨立編號版本，1,100萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lady Arpels Pont des Amoureux Été夏季戀人之橋腕表，38毫米白K金雪花鑲嵌鑽石、彩色墨彩琺瑯、黃K金鏤雕及微型彩繪、自動上鍊逆跳與動畫機芯，獨立編號版本，1,100萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，38毫米白K金鑲鑽表殼、墨彩琺瑯與白K金雕表面，自動上鍊逆跳與動畫機芯，獨立編號版本，373萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，38毫米白K金鑲鑽表殼、墨彩琺瑯與白K金雕表面，自動上鍊逆跳與動畫機芯，獨立編號版本，373萬元。圖／梵克雅寶提供

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