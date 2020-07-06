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「戀人之橋」10週年男版現身！梵克雅寶浪漫經典新篇章
法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），擅長以浪漫詩意訴說時間，2010年推出的「戀人之橋」（Lady Arpels Pont des Amoureux）為代表之作。表盤上男女分別站在一座橋的兩端，隨時時間推移變化，男生每分鐘步步前行，女生每小時緩緩漫步，每逢午夜和正午12點的時候兩人深情相聚擁吻，以浪漫愛情故事演繹經典的逆跳顯示機械機芯。
去年梵克雅寶推出全新「升級版」的Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，除了兩人每逢12點重逢，更加上全新的動畫模組，只要輕輕按下啟動鈕，就能隨時欣賞戀人深情相吻的畫面。同時還有以日間風景，以及以四季變化的風景為主題延伸出的Lady Arpels Pont des Amoureux系列工藝表款，演繹戀人在日轉星移、四季更迭中的深情一吻。
今年，Pont des Amoureux系列推出全新的Midnight Pont des Amoureux男士腕表，以經典的42毫米男表Midnight表殼乘載月下團聚的浪漫一幕。表盤採墨彩琺瑯（grisaille enamel）傳統技術，選用「利摩日白釉」(blanc de Limoges) 的白色琺瑯粉末，在深邃的背景上描繪沐浴在明月星空下的巴黎夜景，費時60小時繪製、需反覆窯燒約15次。白K金鏤雕的男女主角比例略大於原來的女表款式，表殼背面亦鐫刻璀璨夜景，與女表可成對表配戴。
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