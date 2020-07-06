「戀人之橋」10週年男版現身！梵克雅寶浪漫經典新篇章

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），擅長以浪漫詩意訴說時間，2010年推出的「戀人之橋」（Lady Arpels Pont des Amoureux）為代表之作。表盤上男女分別站在一座橋的兩端，隨時時間推移變化，男生每分鐘步步前行，女生每小時緩緩漫步，每逢午夜和正午12點的時候兩人深情相聚擁吻，以浪漫愛情故事演繹經典的逆跳顯示機械機芯。

去年梵克雅寶推出全新「升級版」的Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，除了兩人每逢12點重逢，更加上全新的動畫模組，只要輕輕按下啟動鈕，就能隨時欣賞戀人深情相吻的畫面。同時還有以日間風景，以及以四季變化的風景為主題延伸出的Lady Arpels Pont des Amoureux系列工藝表款，演繹戀人在日轉星移、四季更迭中的深情一吻。