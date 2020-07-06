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全新LV VOLT珠寶 字母LOGO無限可能 極致演繹

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登推出全新的LV VOLT系列珠寶。圖／路易威登提供
路易威登推出全新的LV VOLT系列珠寶。圖／路易威登提供

字母線條簡潔有力、辨識度高，而路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）鐘表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof更為品牌的經典符碼LV注入魔法。她重新解構大寫L與V字母這兩個經典縮寫，回歸本質，透過金屬與寶石，在動感、力量、結構間重新構築新的平衡，全新的LV Volt系列珠寶於焉誕生。全系列共分為Curb Chain、Mesh、One、Multi、Upside Down共五大不同的設計主軸，呈現截然不同的視覺律動，以18k黃金與白金製作，部分設計搭配璀璨鑽石，凸顯整體的建築感，自即日起全台精品門市可訂購。

LV兩字的設計透過兩大方式呈現。最初呈現的是L與V最純淨真實的形態，例如One系列作品的設計，在比例大小相異的字母線條中創造角度，鑲嵌以美鑽。Multi系列則將相聚的字母分開互動，重新探索距離的節奏。而將字母反轉堆疊，像是互補、或再融合的Upside Down，有的乍看似閃電，正如其名Volt英文「伏特」所暗示；有的則像是將字母符碼隱藏在線條之中，比例的玩轉方式出人意表。

而隨著相組合的L和V節奏愈發緊湊，以不同體積和型態的堆疊重複組成鍊狀連結。Curb Chain的L和V彷彿相對又似相悖，綿密的稜鏡圖形呈現管狀結構。最終，L和V以更純粹的精準交疊，編織成Mesh，隨著配戴者的動作流轉，如同動態的刺繡。

路易威登推出全新的LV VOLT系列珠寶。圖／路易威登提供
路易威登推出全新的LV VOLT系列珠寶。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列One18K白金鑲鑽戒指，15萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列One18K白金鑲鑽戒指，15萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Curb Chain 18K黃金垂墜耳環，16萬3,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Curb Chain 18K黃金垂墜耳環，16萬3,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Upside Down 18K黃金與白金鑲鑽項鍊，28萬8,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Upside Down 18K黃金與白金鑲鑽項鍊，28萬8,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Multi 18K白金手鐲，24萬7,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Multi 18K白金手鐲，24萬7,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Mesh 18K黃金手鍊，120萬0,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Mesh 18K黃金手鍊，120萬0,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Upside Down 18K黃金手鐲，23萬9,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Upside Down 18K黃金手鐲，23萬9,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出全新的LV VOLT系列珠寶。圖／路易威登提供
路易威登推出全新的LV VOLT系列珠寶。圖／路易威登提供
路易威登推出全新的LV VOLT系列珠寶。圖／路易威登提供
路易威登推出全新的LV VOLT系列珠寶。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Upside Down 18K黃金與白金鑲鑽戒指，33萬7,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列Upside Down 18K黃金與白金鑲鑽戒指，33萬7,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列One 18K黃金鑲鑽，21萬6,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列One 18K黃金鑲鑽，21萬6,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV VOLT系列One 18K白金鑲鑽袖扣，22萬8,000元。圖／路易威登提供
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