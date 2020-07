全新LV VOLT珠寶 字母LOGO無限可能 極致演繹

字母線條簡潔有力、辨識度高,而路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)鐘表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof更為品牌的經典符碼LV注入魔法。她重新解構大寫L與V字母這兩個經典縮寫,回歸本質,透過金屬與寶石,在動感、力量、結構間重新構築新的平衡,全新的LV Volt系列珠寶於焉誕生。全系列共分為Curb Chain、Mesh、One、Multi、Upside Down共五大不同的設計主軸,呈現截然不同的視覺律動,以18k黃金與白金製作,部分設計搭配璀璨鑽石,凸顯整體的建築感,自即日起全台精品門市可訂購。

LV兩字的設計透過兩大方式呈現。最初呈現的是L與V最純淨真實的形態,例如One系列作品的設計,在比例大小相異的字母線條中創造角度,鑲嵌以美鑽。Multi系列則將相聚的字母分開互動,重新探索距離的節奏。而將字母反轉堆疊,像是互補、或再融合的Upside Down,有的乍看似閃電,正如其名Volt英文「伏特」所暗示;有的則像是將字母符碼隱藏在線條之中,比例的玩轉方式出人意表。