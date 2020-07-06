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全新LV VOLT珠寶 字母LOGO無限可能 極致演繹
字母線條簡潔有力、辨識度高，而路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）鐘表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof更為品牌的經典符碼LV注入魔法。她重新解構大寫L與V字母這兩個經典縮寫，回歸本質，透過金屬與寶石，在動感、力量、結構間重新構築新的平衡，全新的LV Volt系列珠寶於焉誕生。全系列共分為Curb Chain、Mesh、One、Multi、Upside Down共五大不同的設計主軸，呈現截然不同的視覺律動，以18k黃金與白金製作，部分設計搭配璀璨鑽石，凸顯整體的建築感，自即日起全台精品門市可訂購。
LV兩字的設計透過兩大方式呈現。最初呈現的是L與V最純淨真實的形態，例如One系列作品的設計，在比例大小相異的字母線條中創造角度，鑲嵌以美鑽。Multi系列則將相聚的字母分開互動，重新探索距離的節奏。而將字母反轉堆疊，像是互補、或再融合的Upside Down，有的乍看似閃電，正如其名Volt英文「伏特」所暗示；有的則像是將字母符碼隱藏在線條之中，比例的玩轉方式出人意表。
而隨著相組合的L和V節奏愈發緊湊，以不同體積和型態的堆疊重複組成鍊狀連結。Curb Chain的L和V彷彿相對又似相悖，綿密的稜鏡圖形呈現管狀結構。最終，L和V以更純粹的精準交疊，編織成Mesh，隨著配戴者的動作流轉，如同動態的刺繡。
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