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LeSportsac推蜷川實花聯名包 海棠紅好迷幻
日本攝影師暨電影導演蜷川實花（Mika Ninagawa）以瑰麗迷幻的影像風格聞名，在世界各地擁有許多粉絲，合作領域涵蓋MV、戲劇、時尚設計等，非常廣泛。繼2014年、2015年兩次與美國輕量配件品牌LeSportsac推出聯名系列商品後，今年夏天他們又三度合作，推出Mika Ninagawa x LeSportsac聯名系列全新包款，繽紛的用色和圖騰組合充滿生命力。
Mika Ninagawa x LeSportsac聯名系列本次以海棠紅為主色調，結合櫻花、紙傘和燈籠、蝴蝶與立體彩色寶石打造出繁複濃郁又帶有東洋風情的印花，內裡則搭配綠松石色展現對比之美。包款方面包含兩用托特包、方型化妝包、半圓斜背包、經典郵差包、拉鍊口袋後背包等等，細節處則安排了金色「TOKYO」字母拉鍊，增添驚喜感。另外還提供不同長度的可拆式背帶，讓大家可以自行組裝出獨特的包款。全系列即日起在LeSportsac全台門市開賣。
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