LeSportsac推蜷川實花聯名包　海棠紅好迷幻

日本攝影師暨電影導演蜷川實花（Mika Ninagawa）以瑰麗迷幻的影像風格聞名，在世界各地擁有許多粉絲，合作領域涵蓋MV、戲劇、時尚設計等，非常廣泛。繼2014年、2015年兩次與美國輕量配件品牌LeSportsac推出聯名系列商品後，今年夏天他們又三度合作，推出Mika Ninagawa x LeSportsac聯名系列全新包款，繽紛的用色和圖騰組合充滿生命力。

Mika Ninagawa x LeSportsac聯名系列本次以海棠紅為主色調，結合櫻花、紙傘和燈籠、蝴蝶與立體彩色寶石打造出繁複濃郁又帶有東洋風情的印花，內裡則搭配綠松石色展現對比之美。包款方面包含兩用托特包、方型化妝包、半圓斜背包、經典郵差包、拉鍊口袋後背包等等，細節處則安排了金色「TOKYO」字母拉鍊，增添驚喜感。另外還提供不同長度的可拆式背帶，讓大家可以自行組裝出獨特的包款。全系列即日起在LeSportsac全台門市開賣。 經典郵差包，4,650元。圖／LeSportsac提供 半圓化妝包，1,350元。圖／LeSportsac提供 金色「TOKYO」字母拉鍊增添驚喜感。圖／LeSportsac提供 中型兩用斜背包，4,200元。圖／LeSportsac提供 內裡搭配綠松石色展現對比之美。圖／LeSportsac提供 方形化妝包，1,300元。圖／LeSportsac提供 兩用托特包，2,750元。圖／LeSportsac提供 拉鍊口袋後背包，4,500元。圖／LeSportsac提供 0.75英吋可拆式背帶，1,000元。圖／LeSportsac提供