輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

來自日本的知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」，近期被網友於網上爆料，在7月4日於中和環球門市用餐時，目睹有身長約10公分的灰色老鼠在壽司輸送帶上奔跑，嚇壞全場顧客。壽司郎表示，當日事發之後，現場所有壽司均已銷毀，並且緊急閉店2小時進行消毒，當日打烊後也再度進行全店消毒與清潔。

創業於大阪的壽司郎，目前在日本有超過500間分店，已連續9年獲得日本迴轉壽司業績之冠，因此也被譽為「日本迴轉壽司No.1」。2018年時，壽司郎首度登台，目前在全台多地均有開設分店。

有網友於7月6日在PTT爆料，指出在7月4日於中和環球店用餐時，「碰巧撞見一隻身長約10公分（不含尾巴）的灰色老鼠，正跑在壽司輸送帶上、並經過我的正前方」。該網友也指出，老鼠距離自己的手臂只有10公分，如果去拿壽司盤，說不定會將這隻老鼠一起端下來。網友也指出，當下業者要求現場顧客結帳後離席，若有問題就再自行聯繫總公司。而其他網友也推文表示「太爛了，客訴爆」、「老鼠出來玩」

壽司郎澄清表示，由於該店位於百貨商圈內，因此不確定老鼠的確切來源，而壽司郎每間分店都會進行每月固定消毒清潔。事發當時，也即暫時營業2小時進行全店消毒，並且將架上產品全部銷毀，當日閉店之後，還有再請廠商前來消毒打掃，盼能再給消費者安心的用餐環境。