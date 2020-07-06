搶三倍券商機 板橋大遠百加碼振興COUPON券
政府發放的振興券已於7/1預購及登錄，板橋大遠百搶攻振興券商機，祭出總價值高達5550元的「振興COUPON券」，要幫消費者把振興券面額放大，7/7開始，凡消費滿3000元就送1本作為暖身，7/15後持振興券消費1000元送1本，送完為止。
遠百振興COUPON券採現金抵用方式，好康有大食代小吃50元、超市100元、化妝品100元、服飾300元、家用300元、家電500元、餐飲美食200元，以及Mega50 Café 自助餐廳800元餐飲抵用券、威秀影城價值500元專屬優惠、花蓮瑞穗天合國際觀光酒店住房金1000元抵用券等。
板橋大遠百於7月10日至7月28日推出遠百超級年中慶第二波瘋狂購，推出振興價商品，如買1送1專區、200元專區、500元專區、1000元專區、3000元專區、6000元專區，方便消費者振興券消費參考。搭配使用「遠百振興COUPON券」回饋超有感。更有男/女/童裝、女用品、家用部門當日單筆滿6000送300，保健器材當日單筆滿5000送500，大家電當日單筆滿10000送1000。於百貨服飾/名品刷13大銀行信用卡分6期享6000送200、10000送400。數位3C/B&O/MUJI刷10大銀行信用卡分6期享10000送500。
板橋大遠百祭出的「振興COUPON券」總價值高達5550元，採現抵方式折扣，搭配遠百超級年中慶第二波瘋狂購贈送回饋及振興優惠價專區，讓消費者現省超有感。舉例來說，購買振興價專區2020最新款商品ASKO Celinda賽寧家電桌上型6人份洗碗機(DB-600)，原價27500元，振興價僅要23500元，檔期活動大家電當日單筆滿20000送2000，刷13大銀行信用卡滿10000送400，搭配使用遠百振興COUPON券，大家電滿10000元現抵500元，相當於消費者享有6900元回饋，商品原價7.5折，相當划算。
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