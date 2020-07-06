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搶三倍券商機 板橋大遠百加碼振興COUPON券

聯合報 / 記者陳威任／台北即時報導
振興COUPON券，總價值高達5550元。圖／板橋大遠百提供
振興COUPON券，總價值高達5550元。圖／板橋大遠百提供

政府發放的振興券已於7/1預購及登錄，板橋大遠百搶攻振興券商機，祭出總價值高達5550元的「振興COUPON券」，要幫消費者把振興券面額放大，7/7開始，凡消費滿3000元就送1本作為暖身，7/15後持振興券消費1000元送1本，送完為止。

遠百振興COUPON券採現金抵用方式，好康有大食代小吃50元、超市100元、化妝品100元、服飾300元、家用300元、家電500元、餐飲美食200元，以及Mega50 Café 自助餐廳800元餐飲抵用券、威秀影城價值500元專屬優惠、花蓮瑞穗天合國際觀光酒店住房金1000元抵用券等。

板橋大遠百於7月10日至7月28日推出遠百超級年中慶第二波瘋狂購，推出振興價商品，如買1送1專區、200元專區、500元專區、1000元專區、3000元專區、6000元專區，方便消費者振興券消費參考。搭配使用「遠百振興COUPON券」回饋超有感。更有男/女/童裝、女用品、家用部門當日單筆滿6000送300，保健器材當日單筆滿5000送500，大家電當日單筆滿10000送1000。於百貨服飾/名品刷13大銀行信用卡分6期享6000送200、10000送400。數位3C/B&O/MUJI刷10大銀行信用卡分6期享10000送500。

板橋大遠百祭出的「振興COUPON券」總價值高達5550元，採現抵方式折扣，搭配遠百超級年中慶第二波瘋狂購贈送回饋及振興優惠價專區，讓消費者現省超有感。舉例來說，購買振興價專區2020最新款商品ASKO Celinda賽寧家電桌上型6人份洗碗機(DB-600)，原價27500元，振興價僅要23500元，檔期活動大家電當日單筆滿20000送2000，刷13大銀行信用卡滿10000送400，搭配使用遠百振興COUPON券，大家電滿10000元現抵500元，相當於消費者享有6900元回饋，商品原價7.5折，相當划算。

Everose SHELLY KYLE香水洗手精236ml，原價850元，振興價500元。圖／板橋大遠百提供
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義廚寶新角色系列32cm深炒鍋+32cm米克蘭諾多功能蒸籠，原價5380元，振興價3000元。圖／板橋大遠百提供
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虎牌6人微電腦電子鍋+1.6L提倒式保溫瓶，原價12000元，振興價6000元。圖／板橋大遠百提供
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GMP BABY Osann Swift360 isofix0-12歲旋轉汽座，原價12150元，振興價9000元。圖／板橋大遠百提供
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