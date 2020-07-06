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3道異國料理＋3種Tabasco辣醬！樂子新菜健身控也能吃

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「墨非是芒果炸魚塔可」，每份320元。圖／the Diner樂子提供
「墨非是芒果炸魚塔可」，每份320元。圖／the Diner樂子提供

了解民眾在防疫無法出國的情況下，對於異國美食的思念，以美式早午餐為主的「the Diner樂子」，自7月6日起至9月1日期間，以3個不同國家的料理為主題，並搭配輕蔬食的概念，推出一系列全新夏季主餐。本次也與「TABASCO」辣椒醬合作，提供3種辣度不一的辣椒醬供民眾搭配，享受刺激開胃的夏日滋味。

近年消費者飲食型態改變，加上健身風潮，讓大量蔬菜搭配低脂肉品的輕蔬食餐點受到歡迎。本次樂子所推出的「中東鷹嘴豆輕蔬餅」，可當開胃菜也可以是輕食主餐，以高纖多穀的餅皮為基底，擺上鷹嘴豆、羽衣甘藍、甜菜根、醃紅蘿蔔絲、醃白花椰菜、西芹、切片酪梨、醃漬洋蔥及紅辣椒等9種蔬菜，最後再灑上中東的杜卡香料，帶來多層次風味，適合健身者或是蔬食愛好者，每份320元。

「墨非是芒果炸魚塔可」則是將墨西哥塔可餅鋪上炸魚柳條、芒果莎莎醬、新鮮酪梨、香菜與生菜絲，最後淋上蒜味美乃滋，每份320元。靈感來自越南三明治的「西貢綺想漢堡」，將豬肉漢堡排配上由胡蘿蔔、豆芽、紅辣椒、香菜醃漬而成的越式涼拌菜，再配上特調的辣味美乃滋，帶來清爽的越式滋味，每份320元。

樂子本次的新品，也與美式辣椒醬TABASCO合作，依據辣度提供哈巴尼羅辣椒汁、青椒汁、紅椒汁等3種辣醬。其中哈巴尼羅辣椒汁使用世界最辣的哈瓦那辣椒搭配熱帶水果，是品牌旗下最辣的醬汁，活動期間皆可免費供應。另外配合振興三倍券發行，民眾持三倍券消費，不限金額皆可找零，方便民眾使用。

搭配9種蔬菜的「中東鷹嘴豆輕蔬餅」，每份320元。圖／the Diner樂子提供
搭配9種蔬菜的「中東鷹嘴豆輕蔬餅」，每份320元。圖／the Diner樂子提供
靈感來自越南三明治的「西貢綺想漢堡」，每份320元。圖／the Diner樂子提供
靈感來自越南三明治的「西貢綺想漢堡」，每份320元。圖／the Diner樂子提供

中東 美乃滋 健身

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