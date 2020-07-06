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淡水網美新熱點 漁人碼頭「天馬行空」好夢幻

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
應果作品構想奇幻，色彩鮮豔豐富，非常適合拍照打卡。圖 /秀之藝術文化社畫室提供
應果作品構想奇幻，色彩鮮豔豐富，非常適合拍照打卡。圖 /秀之藝術文化社畫室提供

淡水又有新的打卡熱點！位於淡水的「秀之藝術文化社」邀請台灣原創藝術家應果，以「天馬行空」為主題，為漁人碼頭魚藏文化館帶來全新創作，以奇幻迷人藝術形象打造夢境般的動物森林花園場景，規劃專屬魚藏文化館的「天馬行空」拍照打卡區，透過藝術IP形象打造「淡水奇幻森林花園」場景，預料將讓淡水再度成為關注熱點。

藝術家應果本名謝欣穎，生長於鹿港，國立台南大學視覺藝術與設計學系碩士班畢業；她以細膩美好的幻想來呈現繪畫風格，每個細節都延續著非邏輯的夢境於現實中可能存在的物件，模擬出既真實又虛幻，且變異的繪畫表現。

在研究所時期前時雖非美術相關科系，但憑藉內心對創作的喜愛和探求藝術創作的嚮往，決定進入視覺藝術範疇學習，當時潛心鑽研於線性繪畫以及立體書的製作。在研究所畢業後，2017年在台中勤美誠品文創擔任駐店藝術家，期間結合精細筆觸與充滿想像的畫風，在勤美誠品的商場裡有大型裝置藝術的展出，並在鹿港藝文館等地舉辦藝術展覽。

應果的創作以線性為主要視覺表現，以純粹的黑與白來建構畫面，多樣性的花朵形態、振翅飛舞的蝴蝶昆蟲鳥類，組成由內心世界出發的美好幻想，將虛幻的物體猶如真實現象般描述，做為一種視覺上繁複的融合來表述生物構造裡的細緻美好。

細膩的繪製手法處理畫面細節，小小的空間中充斥著豐饒的生態，以非現實的生物觀念，賦予圖像繁複而均衡的視覺概念。藉由投入心力在精細描繪畫面裡的過程裡，實現訴諸心靈想像的理念，在繁花似錦的源源生機中，以優美形態關注生命中柔美的細節。

應果表示，選擇插畫/藝術家為職業，雖然工時很長，無平假日之分，也不穩定，承擔自己的選擇後，只要能繼續創作便感到滿足與感謝。最享受的是每次的創作都在投射當下，留下一種存在的痕跡，創作讓自身有存在感，我只想要不斷地創作下去，期許自己這輩子能將創作這件事持續並做到心中的最好。

每一個細節都是創作者的想像和創造而誕生，作者與觀者間的橋梁皆仰賴觀者豐富的聯想，隨著不同的主體每個人可以自由解讀。應果指出，透過物體對於每個人不同的特殊意義，使觀者能轉化為自由理解的狀態，讓圖像成為一種純粹的表達方式，激發並承載更多的想像空間。

配合暑假旅遊旺季，7、8月到秀之藝術文化社畫室，消費滿500元即無條件九折 。展覽地址為秀之藝術文化社-Show233魚藏文化館-新北市淡水區觀海路199號 ，漁人碼頭情人橋旁的魚藏文化館，電話02-28052471 。

藝術家應果在淡水漁人碼頭魚藏文化館推出天馬行空展覽。圖/秀之藝術文化社畫室提供
藝術家應果在淡水漁人碼頭魚藏文化館推出天馬行空展覽。圖/秀之藝術文化社畫室提供

淡水 藝術家 漁人碼頭

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