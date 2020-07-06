五月天阿信：世界一直在變，所以我們更想維持一些永遠堅持的事情

在放緩腳步回歸初心的一年，雖然世界面臨了一場考驗，阿信說：「這個世界永遠會發生我們意想不到的事情，改變隨時會來，也因為這樣，五月天特別地想要維持一些永遠堅持的事情。」

對於全球五月天歌迷來說，在五月時參與一場五月天演唱會，已經是件每年都必定朝聖的盛事，沒有與五月天相遇的五月就不算完整。雖然2020年因為新冠肺炎的影響，全球各類型的音樂、影藝活動全面停止，但心心念念與歌迷們充滿默契的「五月之約」，從來沒有在五月天的心中淡忘過。

在五月的最後一天，一場令所有歌迷們都興奮且鼓舞的線上演唱會亮麗展開，這場久違的活動讓眾人又驚又喜，超高規格的舞台場面和大成本的預算製作，很難讓人想像其實這是一場現場完全沒有觀眾的演唱會。

當時，五月天特別重返台北市立體育場，並打造出搖滾小房間、星空立方舞台、無人看台區、派對燈牆等四大舞台，現場1.6萬個座位更擺滿螢光棒，象徵每一個在螢幕前的觀眾，超身歷其境的感受彷彿穿越螢幕的「任意門」，就像是置身在搖滾區的第一排，酷炫的舞台燈光、如親臨演唱會般真實震撼。

這場演唱會透過相信音樂YouTube、Facebook、五月天阿信Facebook、五月天Facebook、LINE、QQ音樂等媒體同步Live，當日一天內，全球在線觀看次數累積4244萬人次，成YouTube發燒影片冠軍達78小時之久。

從無到有打造 兩個星期創造完美

負責這幕後一系列策畫的必應創造製作人吳育璇分享，其實當初從接到任務到確認演唱會播出的當下，僅僅只有兩個星期的準備時間，因此如何在這有限的時間內完全從無到有打造出演唱會的規格，是個緊迫盯人的挑戰。

「我們當初討論了很多形式，從可能的地點到不同的表現方式，目標非常的一致，就是要辦好一場大家記憶中的演唱會，只是演唱會現場沒有觀眾而已。」她說，「不過，以前演唱會準備時間至少都有兩個月，但這次是在兩週內全部到位，幾乎那段時間滿腦子都在思考這個事情。」

而五月天本人在這次也參與了多次的開會和電話討論，只務求這場能難得和觀眾線上「見面」的演唱會，能以最充分的準備呈現給觀眾。

而回到演唱會的初衷，其實在場景的安排，就埋藏了非常多的巧思。

用場景回憶五月天的各種故事

為了｢突然好想見到你」線上演唱會，五月天比照演唱會的高規格，在台北市立體育場打造四大舞台。一開始，五月天在「搖滾小房間」唱著〈一顆蘋果〉，接著5人走出小房間，瞬間場景變到室外，眼前是五迷們熟悉的體育場場景，與五月天演唱會的記憶。

之所以選在台北市立體育場，是因為這裡承載了他們滿滿的記憶與情感，當時充滿年輕活力的五位大男孩，拍攝〈愛情的模樣〉時，在體育場跑上跑下到腿軟；出道僅僅一個多月，五月天就在台北市立體育場舉辦生涯第一場大型萬人演唱會。

2003年復出的「天空之城復出演唱會」也是在同個場地，當時4萬名觀眾的數字更打破了當年台灣演唱會單場觀眾人數最高的紀錄，奠定了「演唱會之王」的地位。

演唱會每一個細節都充滿巧思

吳育璇透露，為了這場線上演唱會，事前其實做了非常多的細節彩排與溝通，特別是運鏡和走位時，誰走前面、誰走後面、速度的拿捏和整體節奏的掌握等都討論了非常多次，「就算現場沒有觀眾，我們還是堅持用最高的品質和態度，辦好這場演唱會。」

最令人感動的是，現場沒有雖然觀眾，但在策畫這場活動時，早就已經定調好要在現場1.6萬個座位擺滿螢光棒，「那象徵著螢幕前陪伴五月天的每位歌迷。」

不為人知的是，為了固定好每一個螢光棒，主辦單位策畫了各種不同的黏貼方式，最後是決議用最堅固的魔鬼氈固定，這光是事前的黏貼和事後的善後，就花了好大的一番功夫。

五月天：期待下次真正和大家面對面

首次在四下無人的場館演出，沒有歌迷的尖叫聲，五月天也坦言有一點不習慣，石頭說，「之前我們唱完歌，都會有人歡呼，有人鼓掌，但是今天可能就只有我們團員自己，但是我覺得這是一個很特別的時刻，好像我們現實距離很遠，但是感覺起來我們心靈的距離好像更近。」

瑪莎也分享，「我想大家應該都悶了很久 沒有辦法去親身聽到演唱會的日子，可是我相信只要這段時間可以度過，有一天一定可以在比這個還要大的地方更空曠的場地，用更大聲的方式，在場中跟著五月天的音樂 跟著我們的歌聲一起吶喊。」

正如五月天和五月天的音樂，溫柔地陪伴大家，演唱會最後在五月天的〈諾亞方舟〉歌聲中，帶領著航向了無限，在熟悉的〈倔強〉精神裡，迎接充滿燦爛陽光的盛夏，期待下一次的相遇。

（文 / 魯皓平 本文出自2020.07.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）