馬拉灣20周年 住麗寶福容送雙樂園雙日門票

暑假搶商機，「馬拉灣20周年」，入住麗寶福容大飯店「麗寶假期-馬拉20 COOL浪慶典」住房專案，一泊二食玩樂園7999元起，送每房2張馬拉灣及探索世界，雙樂園、雙日門票，兩日無限進出，搭配振興券、安心旅遊補助，福容連鎖再送12倍券。

麗寶福容大飯店表示，暑假將到，民眾詢問訂房電話多，6月初解封，全台旅客出遊意願飆升，7月份的周六訂房已全數客滿，鼓勵民眾周日到周五間出遊。

7月15日至8月29日，推出「麗寶假期-馬拉20 COOL浪慶典」兩天一夜住房活動，兩人成行7999元起，專案包含精緻雙人房一晚、自助早餐及晚餐、馬拉灣及探索世界，雙樂園雙日門票、同樂券，含三溫暖、迎賓飲料、休閒活動等內容，並適用政府振興券、安心旅遊補助。

福容連鎖特別加碼回饋福容享福卡會員，9月30日前至全台福容任一分店，持振興三倍券不限金額消費，即贈送總價值9000元的振興加碼回饋券，不論新舊會員都適用，12張面額500元的住宿折抵券，全台每分店各一張（需於享福卡會員APP訂房，限平日使用），及15張面額200元的餐飲折抵券，效期可用到今年12月30日。