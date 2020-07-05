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現場即時拍攝、剪接 愛馬仕男裝發表像實境秀一樣精彩

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
所有鏡頭的轉換和模特兒、攝影師走位等，都是現場演出並即時錄製、編排。圖／愛馬仕提供
所有鏡頭的轉換和模特兒、攝影師走位等，都是現場演出並即時錄製、編排。圖／愛馬仕提供

也許在幾個月以前所有的人都沒有想到，一場新冠肺炎疫情居然可以讓時尚圈做出很多突破以往的事情，就在稍早發表的愛馬仕2021年春夏男裝系列，完美地示範了這種突破，用看起來未經修飾、自然宛如實境秀的模式揭露了最新的作品，也帶來一場全新的看秀體驗。

愛馬仕男性世界藝術總監Véronique Nichanian（中）與知名劇場導演Cyril Teste（右二）合作打造這次2021男裝秀。圖／愛馬仕提供
愛馬仕男性世界藝術總監Véronique Nichanian（中）與知名劇場導演Cyril Teste（右二）合作打造這次2021男裝秀。圖／愛馬仕提供

本次發表透過愛馬仕官方網站直播，是由品牌男性世界藝術總監Véronique Nichanian與知名劇場導演Cyril Teste聯手打造的模式，不同於以往的走秀，而是選在品牌位於巴黎的Pantin工坊推出現場直播的影片拍攝過程+成品，你沒有看錯，就是這麼特別，Cyril Teste將他擅長的即時拍攝、編輯、校準和剪接等技巧運用在這次的發表上，所有鏡頭的轉換和模特兒、攝影師走位等，都是現場演出並即時錄製、編排，於是我們可以聽到開始前的倒數聲、指令等等，這也是為何這次的秀名字叫「Hors-Champ」（法文「畫面之外」的意思），包含準備、整裝、運鏡和不同畫面的銜接這些以往藏在影片作品幕後的流程，都透過網路在觀眾眼前發生。

全新一季的男裝整體輪廓和細節，在自在流暢的運鏡中仔細呈現，藝術總監Véronique Nichanian打造的輕巧、簡約新裝隨著模特兒看似隨興的動作和現場即興氛圍影響下更展現出設計本身想表達的「永恆的休閒感」。從顏色上可以明顯感受到清新舒適的氣息，淡藍色、地中海藍等不同深淺的藍色、灰白色、石頭灰以及米色、杏仁綠等優雅輕柔的色彩，搭配亞麻和棉質帆布、真絲等面料的西裝、抽繩褲、連帽運動衫、夾克、印花襯衫等，流露擺脫束縛的瀟灑感，休閒感的H字母腰帶，也點綴出亮眼活力。小牛皮涼鞋、帆布拼接小牛皮行李袋同樣也展露隨興姿態。

藝術總監Véronique Nichanian也透露，因為原物料受到疫情影響，以及表演型態的方式所產生的不同需求，這次的成品數量比以往少了許多，但也可以說是集精選之大成，她也給予了Cyril Teste充分發揮的空間，「我就是把成品給他然後說，『這是我的設計系列』，隨便你想怎麼做。」而Cyril Teste也表示，他希望這場發表能有別於一場時尚秀或表演，而是能成為一個事件，一個創作的過程，但又能夠自然地擺脫製造的氛圍。

「目前這個時刻，似乎很適合『勇往直前、保持冷靜與平衡』這句馬術術語」Véronique Nichanian給出這樣一句簡潔有力的結語，也恰好為疫情影響之下的設計與時裝秀出乎意料產生的新火花下了一個最好的註解。

從顏色上可以明顯感受到清新舒適的氣息。圖／愛馬仕提供
從顏色上可以明顯感受到清新舒適的氣息。圖／愛馬仕提供

愛馬仕在位於巴黎的Pantin工坊推出現場直播的影片拍攝過程+成品。圖／愛馬仕提供
愛馬仕在位於巴黎的Pantin工坊推出現場直播的影片拍攝過程+成品。圖／愛馬仕提供

這次的秀名字叫「Hors-Champ」（法文「畫面之外」的意思），後台細節全都曝光。圖／愛馬仕提供
這次的秀名字叫「Hors-Champ」（法文「畫面之外」的意思），後台細節全都曝光。圖／愛馬仕提供

帶有藝術感的印花襯衫。圖／愛馬仕提供
帶有藝術感的印花襯衫。圖／愛馬仕提供

休閒感的H字母腰帶，也點綴出亮眼活力。圖／愛馬仕提供
休閒感的H字母腰帶，也點綴出亮眼活力。圖／愛馬仕提供

2021男裝系列流露濃厚清新舒適感。圖／愛馬仕提供
2021男裝系列流露濃厚清新舒適感。圖／愛馬仕提供

輕巧、簡約新裝隨著模特兒看似隨興的動作和現場即興氛圍影響下更展現出設計本身想表達的「永恆的休閒感」。圖／愛馬仕提供
輕巧、簡約新裝隨著模特兒看似隨興的動作和現場即興氛圍影響下更展現出設計本身想表達的「永恆的休閒感」。圖／愛馬仕提供

這次的秀名字叫「Hors-Champ」（法文「畫面之外」的意思），後台細節全都曝光。圖／愛馬仕提供
這次的秀名字叫「Hors-Champ」（法文「畫面之外」的意思），後台細節全都曝光。圖／愛馬仕提供

帆布拼接小牛皮行李袋也展露隨興姿態。圖／愛馬仕提供
帆布拼接小牛皮行李袋也展露隨興姿態。圖／愛馬仕提供

疫情 愛馬仕

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