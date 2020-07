假的凱特摩絲有夠鬧！標語T恤搗蛋無極限

常聽到設計師以「翻玩」手法耍幽默,用另類的複製方式重現各種經典作品,創造話題。而Vetements在今年秋冬把「翻玩」運用到名人的身上,找來一票仿真的名模、演員、歌手等,穿上新裝展現惡搞精神,同時也再度彰顯品牌熱衷拆解既定印象的反骨特色。

仿真的娜歐蜜坎貝兒、凱特摩絲,甚至是安潔莉娜裘莉穿上秋冬新衣、配件,成為最佳模特兒。而在本季設計中最符合這種搞怪精神的也莫過於一系列標語T恤,像是「it costs $0.00 to be a nice person」、「NO SOCIAL MEDIA THANK YOU」禁止攝影、「I Love To Make Boys Cry」等主題,都在細讀後令人會心一笑,簡簡單單就為T恤注入有趣魅力。