快訊

指考最後一科考完了！ 考生開心喊：公民超簡單

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假的凱特摩絲有夠鬧！標語T恤搗蛋無極限

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Vetements秀上假的凱特摩絲真實度超高。圖／團團選品提供
Vetements秀上假的凱特摩絲真實度超高。圖／團團選品提供

常聽到設計師以「翻玩」手法耍幽默，用另類的複製方式重現各種經典作品，創造話題。而Vetements在今年秋冬把「翻玩」運用到名人的身上，找來一票仿真的名模、演員、歌手等，穿上新裝展現惡搞精神，同時也再度彰顯品牌熱衷拆解既定印象的反骨特色。

仿真的娜歐蜜坎貝兒、凱特摩絲，甚至是安潔莉娜裘莉穿上秋冬新衣、配件，成為最佳模特兒。而在本季設計中最符合這種搞怪精神的也莫過於一系列標語T恤，像是「it costs $0.00 to be a nice person」、「NO SOCIAL MEDIA THANK YOU」禁止攝影、「I Love To Make Boys Cry」等主題，都在細讀後令人會心一笑，簡簡單單就為T恤注入有趣魅力。

此外，agnès b.也推出色彩鮮明的手寫標語系列，出自Agnès女士經典手寫的訊息像是「enjoy 」、「RESPECT」，還有結合品牌名的「b. yourself」等，都傳達出充滿正面能量的生活精神，也希望藉此簡單直白的設計，讓更多人能大膽宣告自己的個性態度。除了男女款T恤、長袖棉T之外，經典商品Snap Cardigan開襟外、帆布袋等也有標語元素。

Vetements秀上假的安潔莉娜裘莉。圖／團團選品提供
Vetements秀上假的安潔莉娜裘莉。圖／團團選品提供
白色手寫標語T恤，3,280元。圖／agnès b.提供
白色手寫標語T恤，3,280元。圖／agnès b.提供
Vetements白色印禁止攝影T恤，18,200元。圖／團團選品提供
Vetements白色印禁止攝影T恤，18,200元。圖／團團選品提供
Vetements秀上請來假的娜歐蜜坎貝兒。圖／團團選品提供
Vetements秀上請來假的娜歐蜜坎貝兒。圖／團團選品提供
Vetements白色印打勾T恤，16,500元。圖／團團選品提供
Vetements白色印打勾T恤，16,500元。圖／團團選品提供
Vetements文字T恤，8,500元。圖／團團選品提供
Vetements文字T恤，8,500元。圖／團團選品提供
agnès b.推出色彩鮮明的手寫標語系列，傳遞正面生活精神。圖／agnès b.提供
agnès b.推出色彩鮮明的手寫標語系列，傳遞正面生活精神。圖／agnès b.提供
Vetements黑色標語印刷T恤，10,800元。圖／團團選品提供
Vetements黑色標語印刷T恤，10,800元。圖／團團選品提供
Vetements文字T恤，8,500元。圖／團團選品提供
Vetements文字T恤，8,500元。圖／團團選品提供
手寫標語Snap Cardigan背面。圖／agnès b.提供
手寫標語Snap Cardigan背面。圖／agnès b.提供
白色手寫標語帆布包，1,980元。圖／agnès b.提供
白色手寫標語帆布包，1,980元。圖／agnès b.提供
agnès b.推出色彩鮮明的手寫標語系列，傳遞正面生活精神。圖／agnès b.提供
agnès b.推出色彩鮮明的手寫標語系列，傳遞正面生活精神。圖／agnès b.提供

品牌 凱特摩絲

延伸閱讀

球衣作公義發聲平台 聯盟公布特定標語供選擇

udn閱讀網路徵文「職人時代」優勝金榜公布

俄羅斯插畫家助拳 台科大生為石虎巡守隊募資

出道30周年拋驚喜 萬芳嘆：身邊真的滿多人離開

相關新聞

假的凱特摩絲有夠鬧！標語T恤搗蛋無極限

常聽到設計師以「翻玩」手法耍幽默，用另類的複製方式重現各種經典作品，創造話題。而Vetements在今年秋冬把「翻玩」運...

一起去卡布里島度假！ TOD’S推出全新繽紛膠囊系列

轉眼之間2020年已經過了一半，這半年來應該大家都被悶壞了，好想出國度假啊！TOD’S近日推出全新的Capri Life...

「30種港點」吃到飽799！ 烤鴨、叉燒、凍檸茶都無限拿

繼去年微風之夜時推出吃到飽活動後，位於微風南山的港式餐廳「D弐拾弐」將再於7月17日推出限時2天半的吃到飽活動，可以無限...

台灣第一場以茶葉為主題的線上拍賣 羅芙奧7月13日登場

羅芙奧「ALL IN」線上拍賣七月，本季推出以茶葉與亞洲文物為主的專場，也是台灣第一場以茶葉為主題的線上拍賣，自7月13...

伊萊克斯PURE Q9-P無線吸塵器升級雙主吸頭 限時再折3千

7月8日為「世界過敏日」，在後疫情時代，空污及衛生保健成了不可忽視的重要議題。其中，無線吸塵器的使用便利性與搭配不同吸頭...

高雄第4間！漢堡王「建工店」7月15日開幕 買餐送購物袋

繼今年4月底開設高雄左營店之後，漢堡王持續拓展港都市場，將於7月15日再開設「高雄建工店」，成為高雄第4間門市。為慶祝新...

迪麗熱巴性感秀MIKIMOTO 雪膚美胸與珍珠搶鏡

女星迪麗熱巴以幾近完美的精緻五官走紅，並成為國際珠寶品牌MIKIMOTO創立逾百年來首位亞洲區代言人。日前MIKIMOT...

出道逾10年零負評完美女神 藏逆天長腿 代言超完美鑽石

全球首位華人世界小姐冠軍張梓琳，成為「全世界車工最完美的鑽石」HEARTS ON FIRE成立逾20年來首位大中華區代言...

振興券滿千 賣場送萬元優惠券

振興三倍券7月15日開放消費與回饋，為了搶這波消費潮，零售通路業者陸續公布讓好康再放大的優惠方案。三倍券預購，除了可利用...

台北電器空調3C影音大展 日立冷氣打造「室內空氣淨化網」

疫情管制解封，大型展會也重啟，第30屆台北電器空調3C影音大展即日起至7月6日於台北世貿一館盛大展出，吸引眾多家電品牌進...

學起來～法國女人「永遠優雅」3秘訣　該享受就享受吧

大家對於法國人的印象，大多是優雅、法式風情、穿搭，有著獨到的魅力、展現著無比優雅的身段。尤其是法國女人的舉手投足間，散發...

德國PeterMertes酒廠聯手湛盧咖啡 快閃酒吧單杯享微醺

平日、週末想小酌一杯葡萄酒？坊間的餐酒館，葡萄酒種類選擇多元，但多數價格偏高。想淺嚐小試又能有佐餐輕食果腹？來自德國最大...

熱門新聞

張國煒喊話應先禁A330飛松機 機師、民航局齊打臉

雨彈來了！八縣市大雨特報 雙北還要防大雷雨

排濕飲食／四神湯、黑豆茶 打造身體除濕機

偏村三倍券不好領 沒商店可消費才頭痛

嘉義凌晨3時13分規模3.4地震 最大震度4級

殺破狼周運勢／雙子工作表現被肯定 摩羯家人干涉感情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。