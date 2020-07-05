聽新聞
test
0:00 / 0:00
假的凱特摩絲有夠鬧！標語T恤搗蛋無極限
常聽到設計師以「翻玩」手法耍幽默，用另類的複製方式重現各種經典作品，創造話題。而Vetements在今年秋冬把「翻玩」運用到名人的身上，找來一票仿真的名模、演員、歌手等，穿上新裝展現惡搞精神，同時也再度彰顯品牌熱衷拆解既定印象的反骨特色。
仿真的娜歐蜜坎貝兒、凱特摩絲，甚至是安潔莉娜裘莉穿上秋冬新衣、配件，成為最佳模特兒。而在本季設計中最符合這種搞怪精神的也莫過於一系列標語T恤，像是「it costs $0.00 to be a nice person」、「NO SOCIAL MEDIA THANK YOU」禁止攝影、「I Love To Make Boys Cry」等主題，都在細讀後令人會心一笑，簡簡單單就為T恤注入有趣魅力。
此外，agnès b.也推出色彩鮮明的手寫標語系列，出自Agnès女士經典手寫的訊息像是「enjoy 」、「RESPECT」，還有結合品牌名的「b. yourself」等，都傳達出充滿正面能量的生活精神，也希望藉此簡單直白的設計，讓更多人能大膽宣告自己的個性態度。除了男女款T恤、長袖棉T之外，經典商品Snap Cardigan開襟外、帆布袋等也有標語元素。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言