一起去卡布里島度假！TOD’S推出全新繽紛膠囊系列

轉眼之間2020年已經過了一半，這半年來應該大家都被悶壞了，好想出國度假啊！TOD’S近日推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列，以南義大利的卡布里島美好生活風格為靈感，海島的熱情與當地文化產物、建築、植物的鮮明色彩都被注入設計中，相信可以一解許多人想出國度假的渴望。

Capri Lifestyle膠囊系列商品包含草編鞋、豆豆鞋及經典的D-Bag等，其中在草編鞋的部分可以見到以地中海風陶器（Mediterranean majolica）為靈感的印花設計，繽紛繁複的圖樣充分展現當地特色藝術魅力，經典豆

豆鞋（Gommini）也運用了濃郁色彩打造，還包含搭配流蘇、鏤空雕花的精緻編織款。