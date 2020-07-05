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一起去卡布里島度假！TOD’S推出全新繽紛膠囊系列

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供

轉眼之間2020年已經過了一半，這半年來應該大家都被悶壞了，好想出國度假啊！TOD’S近日推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列，以南義大利的卡布里島美好生活風格為靈感，海島的熱情與當地文化產物、建築、植物的鮮明色彩都被注入設計中，相信可以一解許多人想出國度假的渴望。

Capri Lifestyle膠囊系列商品包含草編鞋、豆豆鞋及經典的D-Bag等，其中在草編鞋的部分可以見到以地中海風陶器（Mediterranean majolica）為靈感的印花設計，繽紛繁複的圖樣充分展現當地特色藝術魅力，經典豆

豆鞋（Gommini）也運用了濃郁色彩打造，還包含搭配流蘇、鏤空雕花的精緻編織款。

另外像是D-Bag部分，還特別從TOD’S 2000年打造的歷史包款擷取靈感，推出扇型迷你斜背款，而擁有馬鞍結構風格的全新小牛皮托特包，也有3種尺寸可選擇，同樣也都以充滿新鮮感的飽和溫潤色彩呈現。

TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
草編鞋可以見到以地中海風陶器為靈感的印花設計。圖／迪生提供
草編鞋可以見到以地中海風陶器為靈感的印花設計。圖／迪生提供
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
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TOD’S推出全新的Capri Lifestyle膠囊系列。圖／迪生提供
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出國 義大利

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