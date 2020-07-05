大貓熊圓仔明滿7歲 圓粉提前慶祝生日快樂

台北市立動物園大貓熊「圓仔」快滿7歲了，由於圓仔明天7月6日生日當天，適逢動物園大貓熊館每月一次的休館日，園方今天提前幫圓仔舉辦暖壽活動，吸引不少圓粉到場先祝圓仔生日快樂，許多圓仔迷也寫下小卡片，有的祝圓仔生日快樂、還有圓仔迷祝七歲圓仔青春永駐。

動物園表示，今年圓仔7歲生日格外有意義，因為「圓仔」的生日願望「希望能成為姊姊」願望終於實現。儘管保育員最近要忙著照顧新生寶寶、以及媽媽「圓圓」的產後護理，已經忙得不可開交，不過仍堅持要在圓仔生日這天，自製生日蛋糕，給圓仔一個小驚喜。