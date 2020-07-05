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大貓熊圓仔明滿7歲 圓粉提前慶祝生日快樂
台北市立動物園大貓熊「圓仔」快滿7歲了，由於圓仔明天7月6日生日當天，適逢動物園大貓熊館每月一次的休館日，園方今天提前幫圓仔舉辦暖壽活動，吸引不少圓粉到場先祝圓仔生日快樂，許多圓仔迷也寫下小卡片，有的祝圓仔生日快樂、還有圓仔迷祝七歲圓仔青春永駐。
動物園表示，今年圓仔7歲生日格外有意義，因為「圓仔」的生日願望「希望能成為姊姊」願望終於實現。儘管保育員最近要忙著照顧新生寶寶、以及媽媽「圓圓」的產後護理，已經忙得不可開交，不過仍堅持要在圓仔生日這天，自製生日蛋糕，給圓仔一個小驚喜。
動物園表示，今年圓仔的生日蛋糕，仍舊是保育員的特製蛋糕，今年特別以7種台灣小吃為主題設計製作蛋糕，將在7月6日圓仔生日當天上午11點，讓圓仔好好享用，動物園也將以Facebook粉絲專頁直播，搭配中華電信MOD加碼轉播，讓大家欣賞圓仔享用生日蛋糕的珍貴畫面。
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