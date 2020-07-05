快訊

【老闆挺住】把疫外當轉機 「運動生電」綠能健身卡位Q4

地理解答出爐！疫情題多達10分 第5題最難考疾病傳播途徑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「30種港點」吃到飽799！烤鴨、叉燒、凍檸茶都無限拿

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
D弐拾弐將推出限時2.5天的吃到飽方案。圖/D弐拾弐提供
D弐拾弐將推出限時2.5天的吃到飽方案。圖/D弐拾弐提供

繼去年微風之夜時推出吃到飽活動後，位於微風南山的港式餐廳「D弐拾弐」將再於7月17日推出限時2天半的吃到飽活動，可以無限品嚐超過30種的港式料理與點心，今年還加入燒臘自助吧，讓民眾大吃烤鴨、叉燒等港式燒味。

新葡苑集團旗下的D弐拾弐，主打多元、年輕化的港式餐點，還打造有戶外用餐區。過去D弐拾弐曾與啤酒頭合作，限期推出港式料理搭配精釀啤酒的吃到飽組合，也曾配合微風之夜，推出限定1晚的吃到飽活動。本次D弐拾弐再於7月17日的晚餐時段，以及7月18、19日的全日餐期推出吃到飽方案，每人799元。

業者表示，過去使用「單點吃到飽」的模式，並提供約50種料理。今年重新精選菜色，改以「無菜單料理」的形態，在餐期中無限供應明星雞仔流沙包、蝦餃、蘿蔔糕的30餘種餐點及點心，可以大幅減少民眾劃單等候的時間。同時加入22燒臘元素，新增加「燒臘自助區」、「飲料自助區」的設計，讓民眾可以自行取用叉燒、烤鴨、油雞等料理，還有港式凍檸茶、絲襪奶茶等飲品，享受港式美味。

吃到飽 微風南山 烤鴨

延伸閱讀

爸爸不是流氓 他努力翻轉向兒證明「我是很棒的廚師」

全聯「美味堂」聯名檀島港點 買指定產品送叉燒包兌換券

港點控快衝！點8號蒸籠推車「全品項55元」，限時8天慶端午

端午連假限定！身份證「6、2、5、4」中任一碼　5折爽吃台中金典酒店Buffet

相關新聞

一起去卡布里島度假！TOD’S推出全新繽紛膠囊系列

轉眼之間2020年已經過了一半，這半年來應該大家都被悶壞了，好想出國度假啊！TOD’S近日推出全新的Capri Life...

大貓熊圓仔明滿7歲 圓粉提前慶祝生日快樂

台北市立動物園大貓熊「圓仔」快滿7歲了，由於圓仔明天7月6日生日當天，適逢動物園大貓熊館每月一次的休館日，園方今天提前幫...

「30種港點」吃到飽799！烤鴨、叉燒、凍檸茶都無限拿

繼去年微風之夜時推出吃到飽活動後，位於微風南山的港式餐廳「D弐拾弐」將再於7月17日推出限時2天半的吃到飽活動，可以無限...

台灣第一場以茶葉為主題的線上拍賣 羅芙奧7月13日登場

羅芙奧「ALL IN」線上拍賣七月，本季推出以茶葉與亞洲文物為主的專場，也是台灣第一場以茶葉為主題的線上拍賣，自7月13...

伊萊克斯PURE Q9-P無線吸塵器升級雙主吸頭 限時再折3千

7月8日為「世界過敏日」，在後疫情時代，空污及衛生保健成了不可忽視的重要議題。其中，無線吸塵器的使用便利性與搭配不同吸頭...

高雄第4間！漢堡王「建工店」7月15日開幕 買餐送購物袋

繼今年4月底開設高雄左營店之後，漢堡王持續拓展港都市場，將於7月15日再開設「高雄建工店」，成為高雄第4間門市。為慶祝新...

迪麗熱巴性感秀MIKIMOTO 雪膚美胸與珍珠搶鏡

女星迪麗熱巴以幾近完美的精緻五官走紅，並成為國際珠寶品牌MIKIMOTO創立逾百年來首位亞洲區代言人。日前MIKIMOT...

出道逾10年零負評完美女神 藏逆天長腿 代言超完美鑽石

全球首位華人世界小姐冠軍張梓琳，成為「全世界車工最完美的鑽石」HEARTS ON FIRE成立逾20年來首位大中華區代言...

振興券滿千 賣場送萬元優惠券

振興三倍券7月15日開放消費與回饋，為了搶這波消費潮，零售通路業者陸續公布讓好康再放大的優惠方案。三倍券預購，除了可利用...

台北電器空調3C影音大展 日立冷氣打造「室內空氣淨化網」

疫情管制解封，大型展會也重啟，第30屆台北電器空調3C影音大展即日起至7月6日於台北世貿一館盛大展出，吸引眾多家電品牌進...

學起來～法國女人「永遠優雅」3秘訣　該享受就享受吧

大家對於法國人的印象，大多是優雅、法式風情、穿搭，有著獨到的魅力、展現著無比優雅的身段。尤其是法國女人的舉手投足間，散發...

德國PeterMertes酒廠聯手湛盧咖啡 快閃酒吧單杯享微醺

平日、週末想小酌一杯葡萄酒？坊間的餐酒館，葡萄酒種類選擇多元，但多數價格偏高。想淺嚐小試又能有佐餐輕食果腹？來自德國最大...

熱門新聞

A330落地驚魂 4分38秒「華航駕駛與塔台對話」全曝光

張國煒喊話應先禁A330飛松機 機師、民航局齊打臉

雨彈來了！八縣市大雨特報 雙北還要防大雷雨

排濕飲食／四神湯、黑豆茶 打造身體除濕機

偏村三倍券不好領 沒商店可消費才頭痛

嘉義凌晨3時13分規模3.4地震 最大震度4級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。