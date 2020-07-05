「30種港點」吃到飽799！烤鴨、叉燒、凍檸茶都無限拿

繼去年微風之夜時推出吃到飽活動後，位於微風南山的港式餐廳「D弐拾弐」將再於7月17日推出限時2天半的吃到飽活動，可以無限品嚐超過30種的港式料理與點心，今年還加入燒臘自助吧，讓民眾大吃烤鴨、叉燒等港式燒味。

新葡苑集團旗下的D弐拾弐，主打多元、年輕化的港式餐點，還打造有戶外用餐區。過去D弐拾弐曾與啤酒頭合作，限期推出港式料理搭配精釀啤酒的吃到飽組合，也曾配合微風之夜，推出限定1晚的吃到飽活動。本次D弐拾弐再於7月17日的晚餐時段，以及7月18、19日的全日餐期推出吃到飽方案，每人799元。

業者表示，過去使用「單點吃到飽」的模式，並提供約50種料理。今年重新精選菜色，改以「無菜單料理」的形態，在餐期中無限供應明星雞仔流沙包、蝦餃、蘿蔔糕的30餘種餐點及點心，可以大幅減少民眾劃單等候的時間。同時加入22燒臘元素，新增加「燒臘自助區」、「飲料自助區」的設計，讓民眾可以自行取用叉燒、烤鴨、油雞等料理，還有港式凍檸茶、絲襪奶茶等飲品，享受港式美味。