伊萊克斯PURE Q9-P無線吸塵器升級雙主吸頭 限時再折3千

繼去年推出PURE Q9強效靜頻吸塵器大受歡迎之後，伊萊克斯今年再針對多數台灣家庭偏好鋪設的硬質地板，推出全新硬質地板清潔專家「PURE Q9-P雙效勁亮吸塵器」，加入全新「Power Pro拋光滾刷吸頭」，更貼近地面，針對牆角邊、縫隙提升7倍集塵力，徹底吸除髒污，為地面帶來拋光亮感；吸頭前方更搭載LED燈，在黑暗中清潔也得心應手。而另一款毛刷吸頭針對地毯集塵效率亦提升15%，並搭載伊萊克斯經典毛髮截斷科技，在未開機的情況下也能輕鬆進行滾刷清潔，等於以同樣價格升級雙主吸頭。另外，PURE Q9-P還配有UV床墊電動吸頭、縫隙吸頭、高處／狹縫清潔伸縮吸頭、小毛刷吸頭、軟毛刷吸頭等多元配件，居家清潔一機搞定。為響應政府振興經濟措施，凡7月15日至8月31日活動期間於全台百貨通路購買伊萊克斯全系列商品，還可享消費滿1萬元現抵1千元、滿2萬元現抵3千元。

伊萊克斯PURE Q9-P雙效勁亮吸塵器搭配PURE A9高效能抗菌空氣清淨機，全方位守護居家清潔。圖／伊萊克斯提供 伊萊克斯PURE Q9-P主機可輕鬆切換手持，搭配UV床墊電動吸頭，輕鬆吸除床墊過敏原。圖／伊萊克斯提供 全新Power Pro拋光滾刷吸頭毛刷密度更高，使用更貼近地面，針對牆角邊、縫隙提升7倍集塵力。記者黃筱晴／攝影 伊萊克斯PURE Q9-P雙效勁亮吸塵器升級雙主吸頭，另配有UV床墊電動吸頭、縫隙吸頭、高處／狹縫清潔伸縮吸頭、小毛刷吸頭、軟毛刷吸頭等多元配件，居家清潔一機搞定。記者黃筱晴／攝影