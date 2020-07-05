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伊萊克斯PURE Q9-P無線吸塵器升級雙主吸頭 限時再折3千
繼去年推出PURE Q9強效靜頻吸塵器大受歡迎之後，伊萊克斯今年再針對多數台灣家庭偏好鋪設的硬質地板，推出全新硬質地板清潔專家「PURE Q9-P雙效勁亮吸塵器」，加入全新「Power Pro拋光滾刷吸頭」，更貼近地面，針對牆角邊、縫隙提升7倍集塵力，徹底吸除髒污，為地面帶來拋光亮感；吸頭前方更搭載LED燈，在黑暗中清潔也得心應手。而另一款毛刷吸頭針對地毯集塵效率亦提升15%，並搭載伊萊克斯經典毛髮截斷科技，在未開機的情況下也能輕鬆進行滾刷清潔，等於以同樣價格升級雙主吸頭。另外，PURE Q9-P還配有UV床墊電動吸頭、縫隙吸頭、高處／狹縫清潔伸縮吸頭、小毛刷吸頭、軟毛刷吸頭等多元配件，居家清潔一機搞定。為響應政府振興經濟措施，凡7月15日至8月31日活動期間於全台百貨通路購買伊萊克斯全系列商品，還可享消費滿1萬元現抵1千元、滿2萬元現抵3千元。
嘉儀企業近期也引進日本清潔品牌Switle全新V11智慧自動塵感無線吸塵器，擁有日系極簡外型設計，主打可更換式電池，並搭載最新智能塵感技術，以光感偵測灰塵顆粒大小、自動調節吸力。為因應不同空間的打掃需求，Switle V11更一次送上豪華大全配組合，提供電動地刷、UV光除蟎刷、窗簾刷、小方刷、二合一毛刷、長扁吸頭等多種刷頭配件，方便消費者自由替換使用。其中UV光殺菌塵蟎刷以大直徑刷頭設計，搭載高效能吸力與紫外光線殺菌，並設有智慧安全防護機制，在未使用時將自動關閉紫外線燈，避免潛在傷害。一機多用，萬元左右價格CP值極高。
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