高雄第4間！漢堡王「建工店」7月15日開幕 買餐送購物袋

繼今年4月底開設高雄左營店之後，漢堡王持續拓展港都市場，將於7月15日再開設「高雄建工店」，成為高雄第4間門市。為慶祝新店開幕，只要購賣任兩套指定套餐，就可獲得購物袋。

離開高雄多年之後，漢堡王於2019年12月重新返回高雄，首間門市座落於高雄火車站商圈，成為眾多民眾的熱論話題。接下來漢堡王又再於3月12日插旗大魯閣草衙道購物中心、4月28日進駐左營新光三越，4個月內就已經在高雄開設有3間門市，腳步十分積極。而即將於7月15日開幕的高雄建工店，也將是漢堡王在高雄的第4間門市。

過去漢堡王高雄門市開幕時，常會推出免費贈送小華堡的優惠活動。本次為了慶祝建工店開幕，7月15日開幕當天，購買任2套限時主打星套餐，就可獲得限量購物袋1個。另外至7月31日期間，全台漢堡王也推出振興優惠活動，凡單筆消費滿199元，再加1元，就可獲得「小華堡」或是「經典脆雞堡」，原價分別為89、69元，還可搭配「華堡雙套餐」等優惠券使用。等但是本次開幕的高雄建工店與竹科台積P1店並不適用。