迪麗熱巴性感秀MIKIMOTO 雪膚美胸與珍珠搶鏡

女星迪麗熱巴以幾近完美的精緻五官走紅,並成為國際珠寶品牌MIKIMOTO創立逾百年來首位亞洲區代言人。日前MIKIMOTO上海國金中心(IFC)精品店重新開幕,她配戴品牌最新的頂級珠寶亮相,並為「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展揭開序幕,雪白美肌襯托優雅珍珠,讓人目不轉睛。

迪麗熱巴配戴的海藍寶石和丹泉石項鍊和耳環以清澈明淨的水面為靈感,水藍色與紫藍色寶石交錯排列,凸顯垂墜胸前純白南洋珍珠的圓潤飽滿。現場展出以各種精彩手法創作的頂級珠寶,都是經典設計與精湛工藝的碰撞:Jardin Mystérieux系列以珠寶手法融匯微型建築與蓬勃的自然風貌,描繪引人入勝的花園;Jeux de Rubans(緞帶之舞)則以金屬與寶石模擬柔軟飄舞的絲質緞帶;多款頂級珠寶項鍊更巧玩對比珍珠的圓潤光澤與彩色寶石的耀眼奪目;珊瑚樹枝形狀的胸針Kofuku no ki(幸福之樹)以絢爛寶石的組合為配戴者帶來幸福。