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迪麗熱巴性感秀MIKIMOTO 雪膚美胸與珍珠搶鏡

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴演繹頂級珠寶。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴演繹頂級珠寶。圖／MIKIMOTO提供

女星迪麗熱巴以幾近完美的精緻五官走紅，並成為國際珠寶品牌MIKIMOTO創立逾百年來首位亞洲區代言人。日前MIKIMOTO上海國金中心（IFC）精品店重新開幕，她配戴品牌最新的頂級珠寶亮相，並為「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展揭開序幕，雪白美肌襯托優雅珍珠，讓人目不轉睛。

迪麗熱巴配戴的海藍寶石和丹泉石項鍊和耳環以清澈明淨的水面為靈感，水藍色與紫藍色寶石交錯排列，凸顯垂墜胸前純白南洋珍珠的圓潤飽滿。現場展出以各種精彩手法創作的頂級珠寶，都是經典設計與精湛工藝的碰撞：Jardin Mystérieux系列以珠寶手法融匯微型建築與蓬勃的自然風貌，描繪引人入勝的花園；Jeux de Rubans（緞帶之舞）則以金屬與寶石模擬柔軟飄舞的絲質緞帶；多款頂級珠寶項鍊更巧玩對比珍珠的圓潤光澤與彩色寶石的耀眼奪目；珊瑚樹枝形狀的胸針Kofuku no ki（幸福之樹）以絢爛寶石的組合為配戴者帶來幸福。

展出至7月8日止的「The Eyes and Hands回溯技藝之美」，除了品牌最新的頂級珠寶傑作，更少見地展出設計草圖以及珠寶製作工具，透過一睹傳世珠寶背後的精湛工藝，體會工匠眼手合一的奧妙。

MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴性感演繹品牌頂級珠寶。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴性感演繹品牌頂級珠寶。圖／MIKIMOTO提供
「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展。圖／MIKIMOTO提供
「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴出席「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展開幕活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴出席「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展開幕活動。圖／MIKIMOTO提供
Kofuku no ki （幸福之樹）頂級珠寶胸針。圖／MIKIMOTO提供
Kofuku no ki （幸福之樹）頂級珠寶胸針。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴演繹頂級珠寶。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴演繹頂級珠寶。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴的MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠丹泉石藍寶項鍊項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴的MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠丹泉石藍寶項鍊項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴演繹頂級珠寶。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴演繹頂級珠寶。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展，展出最新頂級之作。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展，展出最新頂級之作。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO上海IFC精品店重新開幕。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO上海IFC精品店重新開幕。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴欣賞「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴欣賞「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴的MIKIMOTO頂級珠寶系列白南洋珍珠鑽石戒指，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴的MIKIMOTO頂級珠寶系列白南洋珍珠鑽石戒指，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴的MIKIMOTO系列白南洋珍珠鑽石手環，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴的MIKIMOTO系列白南洋珍珠鑽石手環，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「The Eyes and Hands 回溯技藝之美」高級珠寶展。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴的MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠丹泉石藍寶耳環，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴的MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠丹泉石藍寶耳環，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴演繹頂級珠寶。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴演繹頂級珠寶。圖／MIKIMOTO提供

珠寶 迪麗熱巴

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