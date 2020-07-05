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出道逾10年零負評完美女神 藏逆天長腿 代言超完美鑽石
全球首位華人世界小姐冠軍張梓琳，成為「全世界車工最完美的鑽石」HEARTS ON FIRE成立逾20年來首位大中華區代言人。在2007年奪得第57屆世界小姐大賽冠軍後，她更在一年任期內，為慈善公益募得逾3200萬美元善款，創下紀錄。如今已為人母的她，除了演藝及模特兒工作，仍持續投入各項公益活動，不同的面貌彷彿鑽石的切面般，反射更多耀眼的光芒，是她深受品牌青睞的主要原因。
自幼便接受專業運動員訓練的張梓琳，擁有182公分的傲人身高和逆天長腿，大學期間因為一個偶然的機會開啟了模特兒的職業生涯，活躍於國際時尚圈，並曾得時裝大師Giorgio Armani多次欽點參與大秀。卸任世界小姐後，她還獲得聯合國婦女署（United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women）頒發「社會性別平等宣導人」， 直至今日繼續投入各項公益活動、擁有幸福的家庭，氣質優雅形象正面。
在全新曝光的形象廣告中，張梓琳展現優雅氣質與個人魅力，演繹全新的LORELEI REVERIE系列珠寶。延伸自經典LORELEI系列的LORELEI REVERIE新作，以時尚服飾的蕾絲布料織品為創作靈感，浪漫、經典、性感，看似柔弱卻又無比堅韌，是最女性化的設計元素之一。HEARTS ON FIRE以精湛的工藝鑲嵌完美車工的璀璨鑽石，打造仿若蕾絲的縷空結構精密細緻，在視覺上呈現輕盈美感，引發無限美好的想像。
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