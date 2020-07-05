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出道逾10年零負評完美女神 藏逆天長腿 代言超完美鑽石

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
LORELEI REVERIE白K金鑽石項鍊，鑽石總重約24克拉，約380萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供
LORELEI REVERIE白K金鑽石項鍊，鑽石總重約24克拉，約380萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供

全球首位華人世界小姐冠軍張梓琳，成為「全世界車工最完美的鑽石」HEARTS ON FIRE成立逾20年來首位大中華區代言人。在2007年奪得第57屆世界小姐大賽冠軍後，她更在一年任期內，為慈善公益募得逾3200萬美元善款，創下紀錄。如今已為人母的她，除了演藝及模特兒工作，仍持續投入各項公益活動，不同的面貌彷彿鑽石的切面般，反射更多耀眼的光芒，是她深受品牌青睞的主要原因。

自幼便接受專業運動員訓練的張梓琳，擁有182公分的傲人身高和逆天長腿，大學期間因為一個偶然的機會開啟了模特兒的職業生涯，活躍於國際時尚圈，並曾得時裝大師Giorgio Armani多次欽點參與大秀。卸任世界小姐後，她還獲得聯合國婦女署（United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women）頒發「社會性別平等宣導人」， 直至今日繼續投入各項公益活動、擁有幸福的家庭，氣質優雅形象正面。

在全新曝光的形象廣告中，張梓琳展現優雅氣質與個人魅力，演繹全新的LORELEI REVERIE系列珠寶。延伸自經典LORELEI系列的LORELEI REVERIE新作，以時尚服飾的蕾絲布料織品為創作靈感，浪漫、經典、性感，看似柔弱卻又無比堅韌，是最女性化的設計元素之一。HEARTS ON FIRE以精湛的工藝鑲嵌完美車工的璀璨鑽石，打造仿若蕾絲的縷空結構精密細緻，在視覺上呈現輕盈美感，引發無限美好的想像。

LORELEI REVERIE玫瑰金鑽石戒指，鑽石總重約1.3克拉，約23萬元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
LORELEI REVERIE玫瑰金鑽石戒指，鑽石總重約1.3克拉，約23萬元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
LORELEI REVERIE玫瑰金鑽石耳環，鑽石總重約0.9克拉約13萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
LORELEI REVERIE玫瑰金鑽石耳環，鑽石總重約0.9克拉約13萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
LORELEI REVERIE玫瑰金鑽石項鍊，鑽石總重約1克拉，約18萬6,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
LORELEI REVERIE玫瑰金鑽石項鍊，鑽石總重約1克拉，約18萬6,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
LORELEI REVERIE白K金鑽石手鍊，鑽石總重約2.8克拉，約36萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
LORELEI REVERIE白K金鑽石手鍊，鑽石總重約2.8克拉，約36萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
全球首位華人世界小姐冠軍張梓琳，成為「全世界車工最完美的鑽石」HEARTS ON FIRE成立逾20年來首位大中華區代言人。圖／HEARTS ON FIRE提供
全球首位華人世界小姐冠軍張梓琳，成為「全世界車工最完美的鑽石」HEARTS ON FIRE成立逾20年來首位大中華區代言人。圖／HEARTS ON FIRE提供
LORELEI REVERIE白K金鑽石戒指，鑽石總重約2.5克拉，約59萬元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
LORELEI REVERIE白K金鑽石戒指，鑽石總重約2.5克拉，約59萬元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE首位大中華區代言人張梓琳。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE首位大中華區代言人張梓琳。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE首位大中華區代言人張梓琳演繹LORELEI REVERIE系列珠寶。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE首位大中華區代言人張梓琳演繹LORELEI REVERIE系列珠寶。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE首位大中華區代言人張梓琳。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE首位大中華區代言人張梓琳。圖／HEARTS ON FIRE提供

模特兒 公益活動

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