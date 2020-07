出道逾10年零負評完美女神 藏逆天長腿 代言超完美鑽石

全球首位華人世界小姐冠軍張梓琳,成為「全世界車工最完美的鑽石」HEARTS ON FIRE成立逾20年來首位大中華區代言人。在2007年奪得第57屆世界小姐大賽冠軍後,她更在一年任期內,為慈善公益募得逾3200萬美元善款,創下紀錄。如今已為人母的她,除了演藝及模特兒工作,仍持續投入各項公益活動,不同的面貌彷彿鑽石的切面般,反射更多耀眼的光芒,是她深受品牌青睞的主要原因。

自幼便接受專業運動員訓練的張梓琳,擁有182公分的傲人身高和逆天長腿,大學期間因為一個偶然的機會開啟了模特兒的職業生涯,活躍於國際時尚圈,並曾得時裝大師Giorgio Armani多次欽點參與大秀。卸任世界小姐後,她還獲得聯合國婦女署(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)頒發「社會性別平等宣導人」, 直至今日繼續投入各項公益活動、擁有幸福的家庭,氣質優雅形象正面。