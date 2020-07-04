台北電器空調3C影音大展 日立冷氣打造「室內空氣淨化網」

疫情管制解封，大型展會也重啟，第30屆台北電器空調3C影音大展即日起至7月6日於台北世貿一館盛大展出，吸引眾多家電品牌進駐展示最新科技。日立冷氣現場展示家用全系列高品質空調，以最齊全的機種陣容對應各種需求。總統蔡英文開幕當天更蒞臨日立冷氣展示區，與主持人黃子佼、一日店長Joeman親自體驗凍結洗淨科技及Google音箱聲控功能，感受智慧家電魅力。

因為疫情讓許多民眾開始重視空氣品質，日立冷氣今年全面強化產品空氣潔淨力，建構完整「室內空氣淨化網」，嚴格把關空氣舒適3要素：溫度、濕度、清淨度，以3大科技帶來居家好空氣，守護家人呼吸健康。

另外，空調產品在使用的過程中，機體內也會不斷累積看不見、難清理的髒污、黴菌，不但降低效能更威脅呼吸道健康。日立冷氣同步日本技術「凍結洗淨科技」，一鍵即可清洗濾網後的熱交換器讓冷氣經常保持乾淨，輕鬆解決冷氣內部清潔問題；「銅管防腐蝕科技」則在室內機兩側銅管以環保高分子複合塗料及科技烘烤工法強化塗裝，避免因沼氣侵蝕而損壞；夏日電費較高，日立冷氣的「體感舒適科技」還可以自動平衡溫度、濕度，涼爽舒適又省電。

而針對戶外經常超標的PM2.5空汙危機，日立清淨型除濕機一次滿足除濕、清淨兩大需求，完美對應台灣全年潮濕、空污威脅的氣候型態。搭配具備「48小時濾網自動清」功能的空氣清淨機，以及內建PM2.5濾網的清淨型全熱交換器，更可高效淨化引入家中的新鮮空氣，隨時享受清淨乾爽好空氣。