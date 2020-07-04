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學起來～法國女人「永遠優雅」3秘訣 該享受就享受吧
大家對於法國人的印象，大多是優雅、法式風情、穿搭，有著獨到的魅力、展現著無比優雅的身段。尤其是法國女人的舉手投足間，散發著優雅氣質，再增添些慵懶與撫媚，透露著神秘的氣息。
許多法國女人的保養方法，許多人都曾經聽說過，但除了保養外，法國女性長時間的堅持、自律生活，讓每一天都呈現著美麗，即使年齡漸長，依然能保持著一股慵懶撫媚的女性魅力。
法國女人如何對抗衰老、美白，以下三步驟學起來，讓妳年輕又優雅。
一、有計畫的飲食，平衡熱量攝取
法國的女性認為，不管做什麼事情，都不是毫無克制的，而是要夠堅定。慢食主義的法國人，注意著一日三餐飲食，也會在飲食前，為自己制定一套完美的計畫，確保每一天的熱量攝取足夠，才能讓身體有足夠的能量去消耗，才是真正維持身體各項機能健全的主要關鍵。
二、該享受時，不虧待自己，找到人生樂趣
吃飯、下午茶是法國人最好的放鬆方式，就算外出用餐，也不會苛刻自己。因為法國人認為，太嚴格限制飲食，只會讓自己墮入暴飲暴食的地獄，與其陷入這樣的惡性循環，不如讓自己多一分開心。
三、從小養成持之以恆的習慣
世襲傳承也是一個法國女性的習慣，從小就教導著自己的子女，培養著持之以恆的好習慣，沿用在身體健康上，肌膚跟身體的健康是一樣的重要，喝水的量、吃新鮮當季蔬食、用對產品，對於自我培養也是一種保養的態度，難怪每個法國女性，不論到了幾歲，一樣擁有著完美的自我態度與姿態。
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