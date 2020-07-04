德國PeterMertes酒廠聯手湛盧咖啡 快閃酒吧單杯享微醺

平日、週末想小酌一杯葡萄酒？坊間的餐酒館，葡萄酒種類選擇多元，但多數價格偏高。想淺嚐小試又能有佐餐輕食果腹？來自德國最大釀酒集團Peter Mertes，近日和本地手沖咖啡名家「湛盧咖啡」在忠孝東路四段聯手開啟「彼德酒吧PM Wine Bar快閃店」，精選每周三、四、五、六的晚上6點至10點半，以高CP值的價位，輕鬆享受來自德國的多間知名酒莊佳釀。

由創辦人Peter Mertes在1924年成立的Peter Mertes釀酒集團，是歐洲規模第三大的葡萄酒集團，其年產量超過三億瓶、擁有超過一百多公頃的葡萄園及歐洲多項有機食品生產認證、食品安全認證及公平交易證照；而酒廠所在地的伯恩卡斯－庫斯（Bernkastel-Kues）小鎮，其特色是氣候涼爽穩定。而這次和湛盧聯手的「彼德酒吧」則精選了德國國宴用酒雷布雄酒莊（Reverchon）、葡恩酒莊（S.A. Prüm）、泰妮莎夫人酒莊（Dr.Thanisch），以及Peter Mertes自家的「夜半黃金Nachtgold」、「鉑金系列Platinum」等多個系列。

其中雷布雄的「2017薩爾純淨麗絲玲半乾型」調性清爽，偏Dry的果香帶有青蘋果、白桃及礦物風味；「2016費茲恩紳士丘老藤麗絲玲乾型」則選用至少35年到上百年的老葡萄藤，除花果香表現層次豐富，更擁有悠長尾韻和明顯的礦物風味，喝來清爽、也合適燥熱的盛夏之夜，30ml的價位皆在200元，輕鬆好上手；另外「2018山羊石園珍藏麗絲玲半甜型」則有著深厚的礦物味，頗具陳年潛力，單杯30ml則為290元。

同時店內更提供紅酒燉牛肉佐迷迭香佛卡夏、蝦串燒與培根馬鈴薯，或泡菜豬肉生菜捲等多國下酒小食，透過酒食搭配，創造更多的感官享樂；想輕鬆領受盛夏夜與德國葡萄酒的微醺曼妙？或許就從踏入彼德酒吧開始。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。