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拚買氣！momo購物網「全民振興月」5折起，淘寶台灣自辦「7.7翻倍日」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網7月舉辦「全民振興月」精選好物5折起。圖／momo購物網提供
momo購物網7月舉辦「全民振興月」精選好物5折起。圖／momo購物網提供

雖然振興三倍券無法在網購平台使用，但為了搶攻後疫情時代的消費商機，各家網購平台紛紛祭出自辦優惠，momo購物網7月舉辦「全民振興月」精選好物5折起，還可集點換購WMF鍋具及21世紀風味館招牌烤全雞；淘寶台灣宣布自辦「7.7翻倍日」活動，7月7日至7月10日推出多重優惠與平台折扣券限領現折，更提供眾多夯品組合下殺低於市場價格、買1送1等優惠。

momo購物網「全民振興月」精選眾多人氣好物祭出5折起振興價，像是SK-II青春潔顏加大組買青春露330ml送全效活膚潔面乳120g，限時優惠價6,899元；飛利浦U-Tube雙刀頭電鬍刀S528特價999元；即將迎來花火節的澎湖喜來登酒店2泊3食住宿券活動價9,699元，再送藍洞下午茶及水族館門票2張。

momo購物網同步推出集點換購活動，集滿3點加價459元就可入手市價近2,000元的WMF PALMA餐具4件組，集滿7點加價1,799元即可購入市價破6,000元的30cm不鏽鋼炒鍋，還有21世紀風味館招牌香草烤全雞分享餐、烤炸分享餐等人氣餐點優惠兌換券以及精選氣炸鍋、震動按摩槍等加價購商品，再加碼「8大品類振興券」2點免加價換購優惠，包括無印良品88折、歐系精品85折等超值折價券。

淘寶台灣「7.7翻倍日」活動自7月7日凌晨0點開跑，限時1小時消費滿2,999元現折690元，全平台下殺77折；7月7日至7月10日活動期間狂撒「服飾折扣券」最低可享52折優惠，更於每天開設驚喜時段，上午10點及晚上8點折扣券面額狂翻3倍，平台折扣券優惠還可疊加使用，全平台結帳享78折優惠及商城結帳最低73折起。此外，還可在本次活動中以超優惠價買到多款夯品組合及暢銷商品買1送1，包括iPhone 11 128GB＋AirPods不到27,000元；SHARP 60型直下式LED電視不到24,000元、附贈藍牙家庭劇院揚聲器一組。

momo購物網7月舉辦「全民振興月」，SK-II青春潔顏加大組（內含青春露330ml及全效活膚潔面乳120g）限時優惠價6,899元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月舉辦「全民振興月」，SK-II青春潔顏加大組（內含青春露330ml及全效活膚潔面乳120g）限時優惠價6,899元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月舉辦「全民振興月」，PHILIPS飛利浦戰鬥機U-Tube雙刀頭可水洗電鬍刀S528特價999元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月舉辦「全民振興月」，PHILIPS飛利浦戰鬥機U-Tube雙刀頭可水洗電鬍刀S528特價999元。圖／momo購物網提供
淘寶台灣宣布自辦「7.7翻倍日」活動，7月7日至7月10日推出多重優惠與平台折扣券限領現折。圖／淘寶台灣提供
淘寶台灣宣布自辦「7.7翻倍日」活動，7月7日至7月10日推出多重優惠與平台折扣券限領現折。圖／淘寶台灣提供
momo購物網7月舉辦「全民振興月」，華元Aircorn空氣玉米脆餅量販箱2箱組特價380元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月舉辦「全民振興月」，華元Aircorn空氣玉米脆餅量販箱2箱組特價380元。圖／momo購物網提供

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