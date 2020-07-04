拚買氣！momo購物網「全民振興月」5折起，淘寶台灣自辦「7.7翻倍日」

雖然振興三倍券無法在網購平台使用，但為了搶攻後疫情時代的消費商機，各家網購平台紛紛祭出自辦優惠，momo購物網7月舉辦「全民振興月」精選好物5折起，還可集點換購WMF鍋具及21世紀風味館招牌烤全雞；淘寶台灣宣布自辦「7.7翻倍日」活動，7月7日至7月10日推出多重優惠與平台折扣券限領現折，更提供眾多夯品組合下殺低於市場價格、買1送1等優惠。

momo購物網「全民振興月」精選眾多人氣好物祭出5折起振興價，像是SK-II青春潔顏加大組買青春露330ml送全效活膚潔面乳120g，限時優惠價6,899元；飛利浦U-Tube雙刀頭電鬍刀S528特價999元；即將迎來花火節的澎湖喜來登酒店2泊3食住宿券活動價9,699元，再送藍洞下午茶及水族館門票2張。

momo購物網同步推出集點換購活動，集滿3點加價459元就可入手市價近2,000元的WMF PALMA餐具4件組，集滿7點加價1,799元即可購入市價破6,000元的30cm不鏽鋼炒鍋，還有21世紀風味館招牌香草烤全雞分享餐、烤炸分享餐等人氣餐點優惠兌換券以及精選氣炸鍋、震動按摩槍等加價購商品，再加碼「8大品類振興券」2點免加價換購優惠，包括無印良品88折、歐系精品85折等超值折價券。