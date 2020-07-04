超商萌勢力！7-11「OPEN小將」生日慶 全家推「戽斗恐龍發條公仔」

除了跨界聯名商品之外，萌勢力也是近年來超商吸客的話題之一。7－ELEVEN的OPEN小將今年已邁入15歲，7月11日生日將至，特別舉辦「OPEN！大運動會」，由OPEN！家族與三麗鷗家族進行友誼競賽，共13支影片將陸續在指定平台上線，全店集點也將於7月10日開跑；全家便利商店獨家與戽斗恐龍合作開發，推出5款戽斗恐龍發條公仔，購買指定飲料或冰品就可加價購。

7－ELEVEN表示，OPEN！家族自2005年亮相，最受歡迎的角色就是OPEN小將，15年來擁有龐大忠實粉絲，OPEN小將臉書粉絲團追蹤人數超過67萬人。OPEN小將15歲慶生舉辦「OPEN！大運動會」線上影輯與全新單曲「OPEN！DREAM WORLD」，單曲7月8日起可在iTunes、KKBOX、Spotify、MyMusic等音樂平台下載試聽。

7－ELEVEN全店集點將於7月10日至7月12日推出OPEN！15周年慶系列商品預購，首推與HELLO KITTY聯名的折傘，獨家設計搭配粉嫩配色，附傘套好收納，集滿6點＋199元可加購，限量5萬個，另外還有OPEN！15周年限定絨毛娃娃及與保溫瓶。

全家便利商店搶攻夏季飲品與冰品市場，獨家推出戽斗恐龍發條公仔，共有戽斗翼手龍、戽斗暴龍、戽斗劍龍、戽斗三角龍、戽斗迅猛龍等5款，外觀凹凸分明的紋路相當逼真，上緊發條後左右搖擺的走路模樣更是超療癒。即日起至7月14日展開首波早鳥預購於，購買指定2件20元以上飲品或冰品就可加價89元隨機預購一個，購買指定10件20元以上飲料或冰品加價399元即可預購整組5款，第二波將於7月15日至9月8日開跑。