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超商萌勢力！7-11「OPEN小將」生日慶 全家推「戽斗恐龍發條公仔」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店獨家推出戽斗恐龍發條公仔飲料冰品加價購活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出戽斗恐龍發條公仔飲料冰品加價購活動。圖／全家便利商店提供

除了跨界聯名商品之外，萌勢力也是近年來超商吸客的話題之一。7－ELEVEN的OPEN小將今年已邁入15歲，7月11日生日將至，特別舉辦「OPEN！大運動會」，由OPEN！家族與三麗鷗家族進行友誼競賽，共13支影片將陸續在指定平台上線，全店集點也將於7月10日開跑；全家便利商店獨家與戽斗恐龍合作開發，推出5款戽斗恐龍發條公仔，購買指定飲料或冰品就可加價購。

7－ELEVEN表示，OPEN！家族自2005年亮相，最受歡迎的角色就是OPEN小將，15年來擁有龐大忠實粉絲，OPEN小將臉書粉絲團追蹤人數超過67萬人。OPEN小將15歲慶生舉辦「OPEN！大運動會」線上影輯與全新單曲「OPEN！DREAM WORLD」，單曲7月8日起可在iTunes、KKBOX、Spotify、MyMusic等音樂平台下載試聽。

7－ELEVEN全店集點將於7月10日至7月12日推出OPEN！15周年慶系列商品預購，首推與HELLO KITTY聯名的折傘，獨家設計搭配粉嫩配色，附傘套好收納，集滿6點＋199元可加購，限量5萬個，另外還有OPEN！15周年限定絨毛娃娃及與保溫瓶。

全家便利商店搶攻夏季飲品與冰品市場，獨家推出戽斗恐龍發條公仔，共有戽斗翼手龍、戽斗暴龍、戽斗劍龍、戽斗三角龍、戽斗迅猛龍等5款，外觀凹凸分明的紋路相當逼真，上緊發條後左右搖擺的走路模樣更是超療癒。即日起至7月14日展開首波早鳥預購於，購買指定2件20元以上飲品或冰品就可加價89元隨機預購一個，購買指定10件20元以上飲料或冰品加價399元即可預購整組5款，第二波將於7月15日至9月8日開跑。

每次推出新口味都引爆社群打卡熱潮的全家便利商店霜淇淋，先前推出的澎湖仙人掌霜淇淋採用紫綠仙氣配色，開賣3天就賣破15萬支，即日起新推出「青森蘋果霜淇淋」，選用日本青森縣蘋果鮮榨成汁製成霜淇淋，清爽雪酪口感搭配限量紅色餅皮更清爽消暑，售價39元。

7－ELEVEN全店集點將於7月10日至7月12日推出「OPEN！X HELLO KITTY聯名傘」，集滿6點＋199元可加購，限量5萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN全店集點將於7月10日至7月12日推出「OPEN！X HELLO KITTY聯名傘」，集滿6點＋199元可加購，限量5萬個。圖／7－ELEVEN提供
全家便利商店新推出「青森蘋果霜淇淋」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出「青森蘋果霜淇淋」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出戽斗恐龍發條公仔飲料冰品加價購活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出戽斗恐龍發條公仔飲料冰品加價購活動。圖／全家便利商店提供
OPEN小將7月11日生日將至，邀請三麗鷗家族」舉辦運動競技慶生Party。圖／7－ELEVEN提供
OPEN小將7月11日生日將至，邀請三麗鷗家族」舉辦運動競技慶生Party。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN全店集點將於7月10日至7月12日推出OPEN！15周年慶系列商品預購。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN全店集點將於7月10日至7月12日推出OPEN！15周年慶系列商品預購。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN全店集點將於7月10日至7月12日推出「OPEN！15周年限定保溫瓶」，集滿6點＋599元可加購一款，共2款、限量共6,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN全店集點將於7月10日至7月12日推出「OPEN！15周年限定保溫瓶」，集滿6點＋599元可加購一款，共2款、限量共6,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN全店集點將於7月10日至7月12日推出「OPEN！15周年限定絨毛娃娃」，集滿6點＋449元可加購一款，共2款、限量共4,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN全店集點將於7月10日至7月12日推出「OPEN！15周年限定絨毛娃娃」，集滿6點＋449元可加購一款，共2款、限量共4,000個。圖／7－ELEVEN提供

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