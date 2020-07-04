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參觀反送中圖像展挺香港 李永得：民主自由會戰勝邪惡

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部長李永得今參觀〈反抗的畫筆_香港返送中運動週年圖像展〉。圖/文化部提供
文化部長李永得今參觀〈反抗的畫筆_香港返送中運動週年圖像展〉。圖/文化部提供

文化部李永得今至台灣漫畫基地參觀〈反抗的畫筆—香港反送中運動週年圖像展〉，除力挺香港圖像創作者爭取自由、民主，也表達對台灣漫畫產業的支持。李永得說，他透過展覽體會到香港人面對國家暴力時的堅定勇敢及無力感，盼大眾能給香港更多關心與支持，「民主、自由、人性一定會戰勝邪惡」。

〈反抗的畫筆—香港反送中運動週年圖像展〉是文化部補助文化內容策進院辦理「Creative Comic Collection創作集漫畫人文期刊出版計畫IV」規劃的展覽之一，台灣漫畫基地則定位為台灣漫畫家的家，同時亦是面向國際的櫥窗，讓國內外的漫迷可以透過基地認識及閱讀台灣漫畫，也象徵台灣多元的創作價值。

李永得今在獨立記者、策展人陳怡靜的導覽下參觀展區，並體驗由香港匿名創作者們製作的VR實境遊戲，身歷其境感受在香港街頭與港警對峙的現場。

李永得說，他是解嚴後首批前往中國大陸採訪的記者之一，當時就已感受到對岸在六四前沉重的政治氛圍，而透過這個展覽，則是體會香港在國家暴力的肅殺氣氛下，年輕人堅定及勇敢的抗議精神，以及香港朋友的無力感，希望我們能夠對香港有更多的關心及支持，「民主、自由、人性一定會戰勝邪惡」。

李永得也提到，他擔任自立晚報總編輯時曾首創漫畫版，固定推出單格及四格漫畫專欄，從讀者們的熱烈迴響，顯示出漫畫易於閱讀及具有傳播力的特質。他指出，台灣擁有全亞洲最自由的創作環境，具有發展圖像經濟的潛力，而漫畫的故事性適合跨域運用，因此政府近年來重點投入資源協助漫畫產業發展，從硬體面的漫畫基地，到軟體面的漫畫輔導金，除持續支持CCC創作集，提供創作者發表平台及累積市場聲量外，迄今更成功催生出逾270本期刊及單行本，題材豐富且多變，如講述政治受難者蔡焜霖的傳記漫畫《來自清水的孩子》、討論性別平權議題的《守娘》、以小丑醫生為主題的職人作品《小丑醫生》等，顯現台灣漫畫創作者的多元視角及社會關懷。

文化部將持續與文策院合作，催生更多原生漫畫作品，並讓漫畫基地成為更完善的跨域交流平台，協助作品與產業接軌，健全漫畫產業生態系，讓台灣豐沛的漫畫能量走向全世界，成為台灣重要的文化品牌。

香港 李永得 文化部

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