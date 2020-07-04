RICHARD MILLE金屬陶瓷腕表硬派堪比鑽石 菲董也愛戴

科技的研發日新月異，特殊物料的研發讓腕表除了在精鋼、鈦合金、貴金屬以外，具備更多在重量、物理性上的不同可能。RICHARD MILLE近期推出全新RM 11-05腕表，並運用了灰色的金屬陶瓷，過往僅運用在去年底問世的RM 52-05 Pharrell Williams聯名款，這次則再度現身在RM 11-05腕表上。

RICHARD MILLE原本便持續採用特殊物料為表殼，減輕重量、同時具有更優異的物理性。品牌和精湛於微米技術的IMI集團投入多年時間研發，透過「瞬閃燒結（flash sintering）」技術打造出本次的灰色金屬陶瓷表圈；由於金屬陶瓷的密度為4.1 g/cm3，較鈦合金低，硬度則為2,360維氏硬度、幾可媲美鑽石的2,400維氏硬度，因而使金屬陶瓷具備耐刮磨的特性，過往常運用在軍事防彈、航太，甚至高速賽車領域。這回RICHARD MILLE則在打造RM 11-05腕表時，以Carbon TPT®碳纖維中層表殼，搭配五級鈦合金底蓋、灰色金屬陶瓷表（上）圈，以減輕RM 11-05的重量。