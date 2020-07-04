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RICHARD MILLE金屬陶瓷腕表硬派堪比鑽石 菲董也愛戴

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
正反面都採開放式、透明藍寶石水晶玻璃，讓人正反面都能欣賞機芯佈局和細節打磨修飾。圖 / RICHARD MILLE提供。
正反面都採開放式、透明藍寶石水晶玻璃，讓人正反面都能欣賞機芯佈局和細節打磨修飾。圖 / RICHARD MILLE提供。

科技的研發日新月異，特殊物料的研發讓腕表除了在精鋼、鈦合金、貴金屬以外，具備更多在重量、物理性上的不同可能。RICHARD MILLE近期推出全新RM 11-05腕表，並運用了灰色的金屬陶瓷，過往僅運用在去年底問世的RM 52-05 Pharrell Williams聯名款，這次則再度現身在RM 11-05腕表上。

RICHARD MILLE原本便持續採用特殊物料為表殼，減輕重量、同時具有更優異的物理性。品牌和精湛於微米技術的IMI集團投入多年時間研發，透過「瞬閃燒結（flash sintering）」技術打造出本次的灰色金屬陶瓷表圈；由於金屬陶瓷的密度為4.1 g/cm3，較鈦合金低，硬度則為2,360維氏硬度、幾可媲美鑽石的2,400維氏硬度，因而使金屬陶瓷具備耐刮磨的特性，過往常運用在軍事防彈、航太，甚至高速賽車領域。這回RICHARD MILLE則在打造RM 11-05腕表時，以Carbon TPT®碳纖維中層表殼，搭配五級鈦合金底蓋、灰色金屬陶瓷表（上）圈，以減輕RM 11-05的重量。

50 x 42.7 x 16.15毫米的酒桶形表殼，內在裝置了鏤空的RMAC3自動上鍊機芯，它具有大型的日期視窗、月份顯示、GMT兩地時間，以及飛返計時碼表功能，同時雖然表殼、機芯多為深色，但淺藍和橘色被加入表面和按鈕等諸多細節，展現高複雜腕表的輕快動感氣氛。全球限量140只，並將於七月上市。

RICHARD MILLE和「菲董（Pharrell Williams）」聯名的RM 52-02陀飛輪腕表也運用過金屬陶瓷上表圈、但成色則為棕色。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE和「菲董（Pharrell Williams）」聯名的RM 52-02陀飛輪腕表也運用過金屬陶瓷上表圈、但成色則為棕色。圖 / RICHARD MILLE提供。
自動盤（Rotor）上的可變慣性設計，可隨配戴者的日常作息微調上鍊效率。圖 / RICHARD MILLE提供。
自動盤（Rotor）上的可變慣性設計，可隨配戴者的日常作息微調上鍊效率。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE，RM 11-05腕表，灰色金屬陶瓷（Grey Cermet）、鈦金屬，時間顯示，飛返計時碼表，兩地時間，價格未定，全球限量140只，預定七月上市。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE，RM 11-05腕表，灰色金屬陶瓷（Grey Cermet）、鈦金屬，時間顯示，飛返計時碼表，兩地時間，價格未定，全球限量140只，預定七月上市。圖 / RICHARD MILLE提供。

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