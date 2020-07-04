在家染髮先學5招撇步！冷氣不要開太強 避免無法上色

夏天到了，想要換個髮色改變心情嗎？但去專業髮廊染髮，價格卻讓人吃不消，許多人都會選擇在家染髮，但在家染髮，有6招撇步一定要特別注意，避免染髮後狂掉色，還讓自己的頭皮出問題。

一、染髮前不要洗頭髮

在家染髮時，要注意室內溫度。圖／摘自Pelexs

在家自己染髮前，記得先不要洗頭髮，但也不是要好幾天不洗頭髮，而是不要在洗頭髮後才要染髮，因為洗髮後，頭髮太乾淨，反而不容易吃色，因此要特別注意。

二、染髮前要保護頭皮

自己購買的染髮劑，在使用前，先在手背上做過敏測試，把染髮劑放在手背上，稍等15至20分鐘，肌膚沒有出現過敏症狀才能使用。

但還是得要好好保護頭皮，染髮前，可以在髮際線上，以及頭皮上，抹上清爽的乳液，避免染髮劑刺激頭皮。

三、注意室內溫度

夏天在家裡染髮，許多人都會開冷氣，但要注意室內氣溫不要過冷，過冷的氣溫，有可能讓染髮時，頭髮不容易上色，到時候染髮就白費功夫了。髮型師建議，染髮時，室內氣溫不要低於25度。

四、避免頻繁換髮色

染髮後，一定要徹底清潔。圖／摘自Pelexs

在家染髮相對方便，因此很多人常常一個月就會換髮色，但常常染髮對頭髮、頭皮都不好，一般建議，大概3個月染一次頭髮比較好。有些人是為了遮蓋白頭髮而染髮，即使要頻繁染髮，也要注意染髮時，染劑不要擦到頭皮上。

五、染髮後徹底清潔

染髮前，要注意保護頭皮。圖／摘自Pelexs

剛剛染髮後，很多人為了避免掉色，洗髮時只想著洗去染劑即可，但重點是在頭皮上，還是要徹底清潔，在染髮完後，約2～3天再洗髮，可以讓染色更吃進去頭髮中，但之後的清潔，要特別著重在頭皮清潔。