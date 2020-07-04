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2020最夯「仙人掌」保養！盤點3品牌讓肌膚發光又發亮
提到今年最夯的保養品成分，就得提到「仙人掌」，仙人掌是抗旱、儲水為主的當紅植物，而業者從中找到的萃取物，發現特別能針對肌膚保濕、修護，也因此成為不少保養品使用的成分。
從專櫃品牌YSL推出極效活萃夜光仙人掌超級精華後，讓更多人見識到仙人掌的保濕魅力，讓肌膚也跟著發亮，也讓不少消費者發現許多開架品牌，也有推出仙人掌成分的保養品，以下推薦3品牌的仙人掌成分保養品，一起來讓肌膚發光吧！
APIVITA／仙人掌滋潤面膜
來自希臘第一藥妝品牌APIVITA，明星商品就是仙人掌滋潤面膜，以希臘小島上的梨果仙人掌中，萃取出仙人掌果實、加入仙人掌種子油與蘆薈，加強保濕與修復力。梨果仙人掌蘊含85%水分、維生素C、鎂、錳與鈣，很適合夏天肌膚保養使用，特別能加強保濕。
SEXYLOOK／仙人掌發光系列
SEXYLOOK新推出的仙人掌發光系列，先推出仙人掌夜光霜、仙人掌夜光水，強調先霜後水，洗完臉後，先用夜光霜抹於臉部按摩，再擦去後，再使用夜光水，能夠代謝老廢角質，讓肌膚清透發亮。
兩款產品添加超級仙人掌精華，含有4%高濃度代謝成分，再有4%煥膚精華，代謝角質與去除粉刺，讓肌膚能夠散發最美光采。
Huxley／仙人掌精華系列
來自韓國的保養品牌Huxley，則是選用了摩洛哥盛產的仙人掌籽油為成分，內含多種亞麻酸、維生素E，同樣著重在保濕。
其中仙人掌極緻平衡精華露，含有66%仙人掌萃取，融合精華液、精華油的油露合一，質地清爽好吸收，能夠維持肌膚水分，幫助肌膚抵禦外在污染。
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