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台灣花卉與退役鋼鐵、廢棄梨木 台北101藝術展激勵疫後重生

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101「島嶼花園」台灣花卉與當代藝術展。圖／台北101提供
台北101「島嶼花園」台灣花卉與當代藝術展。圖／台北101提供

台北101結合台灣花卉及鋼纜藝術品，讓迎賓大廳變身期間限定藝術展，以「島嶼花園」為主題呈現花卉創作藝術，即日起至7月17日在台北101大樓大廳推出，透過藝術展演共同推廣台灣花卉，降低花農們因疫情衝擊所承受損失。

「島嶼花園」結合各種創作媒材，讓許多領域的藝術家創意同時碰撞，許多作品同時以「重生」概念呈現投射於未來的希望。包括康木祥的鋼纜當代藝術，以及由行政院農委會農糧署、台灣區花卉發展協會，和CN Flower精心設計的花藝佈置。加上載運過千萬趟人次的高速電梯退役鋼纜，以及不具經濟價值的梨木果樹，在藝術家手中重生創作。

廢棄在果園等待燒毀的梨木當作台灣美麗花卉的載體，漂浮在有如實驗室的方箱中，讓玻璃試管成為所有花卉的供水方式，並能重複無限循環使用，呈現對環境友善的設計。粉色與紫色的萬代蘭懸掛在黑色幾何框架中，呈現剛與柔的對比，演繹台灣「蘭花王國」的美名。

台北101董事長張學舜表示，後疫情期間，能如常觀展是一種幸福，台北101身為台灣地標，面對因疫情受到嚴重影響的台灣花卉與花農，透過藝術展演共同推廣台灣花卉。

台北101「島嶼花園」台灣花卉與當代藝術展。圖／台北101提供
台北101「島嶼花園」台灣花卉與當代藝術展。圖／台北101提供
台北101「島嶼花園」台灣花卉與當代藝術展。圖／台北101提供
台北101「島嶼花園」台灣花卉與當代藝術展。圖／台北101提供
台北101「島嶼花園」台灣花卉與當代藝術展。圖／台北101提供
台北101「島嶼花園」台灣花卉與當代藝術展。圖／台北101提供

台北101 疫情 藝術家

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