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Angelababy秀鉛筆腿拎DIOR環遊世界包 古地圖才時髦

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Angelababy和吳謹言詮釋DIOR早秋環遊世界藝術圖騰系列。圖／取自微博
Angelababy和吳謹言詮釋DIOR早秋環遊世界藝術圖騰系列。圖／取自微博

早秋的時尚掀起一股環遊世界熱，DIOR以藝術家地圖打造刺繡系列，Angelababy和吳謹言都詮釋時裝與包款，展現悠然自得的風采；BURBERRY也以十八世紀古地圖結合黑、橘色，延續探索世界的冒險精神。

DIOR的2020早秋系列之中，推出與義大利藝術家Pietro Ruffo合作的藝術圖騰特別系列（Dior Around The World），以旅行風格為主，加上迪奧先生的幸運星為靈感點綴，土地、蒼穹、大陸板塊、星空萬物等作為寰宇翱翔的符號，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri將其結合法式棉布印花（Toile de Jouy）以及迷彩，打造連帽外套、T恤等，之中最受矚目的仍是近幾季大熱包款Book托特包、Saddle馬鞍包和DiorCamp郵差包等單品。藝術家Pietro Ruffo的作品以地圖、世界文化和物種遷徙等為主題，媒材囊括水彩、雕塑和素描等，除了這一季合作，也曾為DIOR的2017秋冬高訂大秀設計秀場佈景。

BURBERRY則延續了春夏季對於維多利亞時期的緬懷，在早秋仍沿用古畫上的猿猴圖庫目錄，作為絲巾、襯衫印花設計，也將十八世紀的世界地圖，加上當代感強烈的黑色、亮橘視覺線條作為邊框，打造飄逸細緻的絲綢單品，呼應了昔時日不落國的探險精神。此外，Christian Louboutin則是航向東瀛，以日本文化的符碼打造眼花撩亂的視覺效果，推出Super Loubi系列，將童趣回歸到包款與鞋履，承襲品牌的浮誇特性，表現出各式鮮豔色彩和俏皮印花，包括LOVE訊息、威尼斯面具、三色堇甚至是不丹的雲朵、漫畫家的卡通肖像等，加上品牌特有的鉚釘裝飾，展現華麗運動風的炫目耀眼，同時保留了手繪漫畫的日式美學。

吳謹言搭配DIOR環遊世界藝術圖騰刺繡帆布Book托特包，10萬元。圖／取自微博
吳謹言搭配DIOR環遊世界藝術圖騰刺繡帆布Book托特包，10萬元。圖／取自微博
DIOR早秋環遊世界藝術圖騰系列與藝術家Pietro Ruffo合作。圖／DIOR提供
DIOR早秋環遊世界藝術圖騰系列與藝術家Pietro Ruffo合作。圖／DIOR提供
DIOR DiorCamp環遊世界藝術圖騰刺繡帆布郵差包，11萬元。圖／DIOR提供
DIOR DiorCamp環遊世界藝術圖騰刺繡帆布郵差包，11萬元。圖／DIOR提供
DIOR D-Connect環遊世界藝術圖騰橡膠運動鞋，36,000元。圖／DIOR提供
DIOR D-Connect環遊世界藝術圖騰橡膠運動鞋，36,000元。圖／DIOR提供
DIOR推出早秋環遊世界藝術圖騰系列。圖／DIOR提供
DIOR推出早秋環遊世界藝術圖騰系列。圖／DIOR提供
吳謹言搭配DIOR環遊世界藝術圖騰刺繡帆布Book托特包，10萬元。圖／取自微博
吳謹言搭配DIOR環遊世界藝術圖騰刺繡帆布Book托特包，10萬元。圖／取自微博
Christian Louboutin Elisa小型塗鴉手袋，76,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Elisa小型塗鴉手袋，76,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Pik Boat塗鴉休閒鞋，34,900元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Pik Boat塗鴉休閒鞋，34,900元。圖／Christian Louboutin提供
BURBERRY地圖印花絲綢襯裡百褶裙38,500元、猴群印花絲綢雪紡蝴蝶結女裝襯衫42,900元。圖／取自BURBERRY官網
BURBERRY地圖印花絲綢襯裡百褶裙38,500元、猴群印花絲綢雪紡蝴蝶結女裝襯衫42,900元。圖／取自BURBERRY官網
Angelababy詮釋DIOR環遊世界藝術圖騰Saddle刺繡帆布馬鞍包，12萬5,000元。圖／取自微博
Angelababy詮釋DIOR環遊世界藝術圖騰Saddle刺繡帆布馬鞍包，12萬5,000元。圖／取自微博
Angelababy詮釋DIOR環遊世界藝術圖騰Saddle刺繡帆布馬鞍包，12萬5,000元。圖／取自微博
Angelababy詮釋DIOR環遊世界藝術圖騰Saddle刺繡帆布馬鞍包，12萬5,000元。圖／取自微博

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