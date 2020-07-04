Angelababy秀鉛筆腿拎DIOR環遊世界包 古地圖才時髦

早秋的時尚掀起一股環遊世界熱，DIOR以藝術家地圖打造刺繡系列，Angelababy和吳謹言都詮釋時裝與包款，展現悠然自得的風采；BURBERRY也以十八世紀古地圖結合黑、橘色，延續探索世界的冒險精神。

DIOR的2020早秋系列之中，推出與義大利藝術家Pietro Ruffo合作的藝術圖騰特別系列（Dior Around The World），以旅行風格為主，加上迪奧先生的幸運星為靈感點綴，土地、蒼穹、大陸板塊、星空萬物等作為寰宇翱翔的符號，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri將其結合法式棉布印花（Toile de Jouy）以及迷彩，打造連帽外套、T恤等，之中最受矚目的仍是近幾季大熱包款Book托特包、Saddle馬鞍包和DiorCamp郵差包等單品。藝術家Pietro Ruffo的作品以地圖、世界文化和物種遷徙等為主題，媒材囊括水彩、雕塑和素描等，除了這一季合作，也曾為DIOR的2017秋冬高訂大秀設計秀場佈景。