買家電好康逛起來！台北電器空調3C影音大展開幕

邁入第30屆的台北電器空調3C影音大展今天（7月3日）起至7月6日於台北世貿一館登場，開放免費入場，除了有百大品牌齊聚發表新品、推出降價優惠與折扣之外，主辦單位更祭出100台50吋電視天天抽；因應振興三倍券上路，現場多家業者也開放讓消費者可提前登記使用振興券預購，先付現金就可享展場獨家優惠價，並可於7月15日領取振興三倍券之後，到門市或在業者配送電器至家中時使用振興三倍券兌換現金，詳情請洽展場攤位。

今天一早總統蔡英文親臨台北電器空調3C影音大展現場，並且實際逛了一圈，她說「除了邀請大家拚振興，自己也真的很想逛逛家電」，現場也湧現不少人潮，可見大家的確是悶壞了。

LG TWINWash雙能洗洗衣機今年全面升級，全系列尺寸容量在台上市，最適合台灣小家庭的15公斤LG TWINWash雙能洗洗衣機也在展場開賣。LG TWINWash雙能洗全系列內建WiFi，可利用LG ThinQ App操控，新機更加入最新智慧洗衣技術AI DDTM，可智慧感測衣物重量及柔軟度，自動選擇最適洗衣行程。

LG請來小禎、宅女小紅為新品站台，宅女小紅笑說自己像是住在男生宿舍，兒子的味道很像整天都像處於發酵狀態，15公斤的LG TWINWash雙能洗洗衣機可以上下分開洗，「襪子和老公內褲絕對是放在同一類」。小禎家裡有6隻貓，她和女兒又都是過敏體質，也很在意衣物、寢具、寵物衣服分開洗，而且大讚LG TWINWash雙能洗洗衣機的筒槽清潔功能，大幅節省請專人清洗洗衣機的費用與麻煩，直呼「這是一台不需要人擔心的洗衣機」。

即日起至9月30日購買LG TWINWash雙能洗大容量指定組合，可兌換送LG SMART變頻單門冰箱一台；購買LG直驅變頻滾筒洗衣機指定機型可兌換送全家便利商店禮物卡最高達4,000元。

CHIMEI奇美家電於台北電器空調3C影音大展現場展售多款具備消毒、抑菌的多功能健康家電，包括擁有CSPF 1級高效節能與環保標章的「快易潔」星曜系列變頻冷暖空調、搭載Ag銀除菌強效抑菌的奇美電冰箱、具備60℃ SUPER淨技術的奇美滾筒式洗衣機，同時展出國產最大尺寸120型4K液晶顯示器。