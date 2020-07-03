跟頂級香水同味！任容萱愛上Farcent香水洗髮精4百有找

近期在網路上爆紅的香氛品牌Les Parfums de Farcent（Farcent香水系列），因為其多款香味，聞起來激似英國頂級香水品牌，但價格至少差1個零，讓網友們瘋狂囤貨，Farcent也在夏天跨足髮品，推出4款香味的洗髮露／護髮素，女神任容萱日前搶先使用，推薦「同名花語」香味，直呼實在太好聞，而且一瓶只要389元，相當值得入手。

Farcent香水奇蹟洗護髮系列，添加專櫃級保養成分、精品香水味，洗完讓頭髮能散發出迷人味道，任容萱笑說，之前買洗髮乳時，都會考慮功能或香味，但用到Farcent洗髮露後，發現一瓶兼具香味與功能，內含奇蹟辣木籽、金縷梅，而且零矽靈，最喜歡「同名花語」的花香，持久又不濃郁，走路時頭髮都會飄出香味。

髮妝師曾亞凡表示，頭髮想要好好造型，就要重視護髮，Farcent香水奇蹟洗護髮系列，有洗髮露、護髮素，還分有控油或柔順，讓每個人都可以針對自己的髮質選擇適合的產品。