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VR、多視角、4K影劇都有！「遠傳心5G」貼心資費開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「遠傳心5G」開賣，發揮夢幻頻譜組合優勢，為消費者打造頭等5G全網體驗。記者林俊良／攝影
「遠傳心5G」開賣，發揮夢幻頻譜組合優勢，為消費者打造頭等5G全網體驗。記者林俊良／攝影

本周可說是台灣的5G黃金周，擁有頂級魚肚頻譜、三大電信中平均用戶最大頻寬的遠傳電信昨天正式宣布「遠傳心5G」開賣，遠傳董事長徐旭東、遠傳總經理井琪現場與遠東集團全台7大百貨的5G體驗館、遠傳門市同步連線，並推出7個級距的資費方案，最低月租599元起，邀請全民升級5G網路頭等體驗。

遠傳電信擁有3.5GHz頂級魚肚好位置的80MHz大寬頻，遠東集團全台7大百貨設有5G體驗館，全台300多家遠傳門市也設有5G服務體驗區。「遠傳心5G」資費搭配最新5G旗艦機款可享最高現折近35,000元。

「遠傳心5G」資費方案月租599元起可享遠傳4G＋5G高速網路，月租999元、1,199元方案在5G流量用完之後可繼續享有4G高速上網吃到飽；月租1,399元起則可享5G上網吃到飽。「遠傳心5G」開賣首月推出限時加碼優惠，自申辦日至今年8月2日各級資費均可享5G上網吃到飽；申辦月租1,399元以上方案在今年10月31日前可享熱點分享吃到飽，還可獲得價值逾4,200元的限量「5G影音大全配」，包含PICO VR眼鏡一台及「遠傳friDay VR」、遠傳friDay影音「明星多視角」館與「4K影劇」12個月。

遠傳同步打造豐富的5G創新應用服務，首波推出全新的「遠傳friDay VR」，包含世界旅遊、新奇刺激、膽小勿進、電影娛樂、科普人文等5大類內容，其中《與神同行》、《紅衣小女孩》為全台電信獨家、《遙控特務》為全球電信獨家影片；遠傳friDay影音推出「明星多視角」館，獨家與韓國現場同步播放音樂節目「M Countdown」，另提供韓國JTBC電視台歌唱節目「RUN.wav」多視角，「4K影劇」推出《音速小子》、《雙子殺手》、《玩命關頭》等多部好萊塢強片，全球首支8K規格製作的《屍速列車2》也將於7月7日與全球同步上架；遠傳friDay音樂則新推出無損音質服務。未來遠傳還將推出「遠傳friDay雲遊戲」、「friDay影音VR家庭劇院」。

遠傳5G創新服務也提供月租型購買，「遠傳friDay VR」月租129元；遠傳friDay影音「明星多視角」館月租99元；遠傳friDay影音「4K影劇」推出「年包」600元，可於12個月內任選6部4K影片；遠傳friDay音樂升級無損音質維持月租149元，5G合約期間內最高享前3個月免費。

「遠傳心5G」開賣，發揮夢幻頻譜組合優勢，為消費者打造頭等5G全網體驗。記者林俊良／攝影
「遠傳心5G」開賣，發揮夢幻頻譜組合優勢，為消費者打造頭等5G全網體驗。記者林俊良／攝影
「遠傳心5G」開賣，遠東集團全台7大百貨設有5G體驗館，全台300多家遠傳門市也設有5G服務體驗區。記者林俊良／攝影
「遠傳心5G」開賣，遠東集團全台7大百貨設有5G體驗館，全台300多家遠傳門市也設有5G服務體驗區。記者林俊良／攝影
「遠傳心5G」開賣，遠傳董事長徐旭東（圖左）、遠傳總經理井琪與遠東集團全台7大百貨5G體驗館、遠傳門市同步連線。記者林俊良／攝影
「遠傳心5G」開賣，遠傳董事長徐旭東（圖左）、遠傳總經理井琪與遠東集團全台7大百貨5G體驗館、遠傳門市同步連線。記者林俊良／攝影

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