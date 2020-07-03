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超模卡莉克勞斯拎DELVAUX「白雪小公主」手袋 帥氣俏皮

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
超模卡莉克勞斯詮釋DELVAUX的經典Brillant包款。圖／DELVAUX提供
超模卡莉克勞斯詮釋DELVAUX的經典Brillant包款。圖／DELVAUX提供

可愛、搶眼又好搭的白色小包款是近幾年主流，超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）日前就拎了比利時頂級皮件DELVAUX經典的Brillant系列，純白、精緻的包身，宛如一個「白雪小公主」手袋。

淨麗、高雅、雪白的激光色，展現DELVAUX的氣質，配襯卡莉克勞斯「科技宅」的智慧知性理科人特色，一身簡約俐落的服飾，輕鬆展現超模氣場，也示範了都會穿搭的清爽配色，藍、灰色系的服裝，搭襯一只淨白色Brillant手袋，清新高雅也不失帥氣。Brillant誕生於1958年，當時布魯塞爾舉辦世界博覽會，Brillant為當時品牌與比利時知名建築師Paule Goethals的合作，建築般的幾何弧線、來自64片皮革的拼接，都展現皮革工藝，俐落簡約的輪廓搭襯D字形馬蹄釦飾，成為品牌的經典包款，迄今共推出8種尺寸。

Brillant材質包括各式牛皮以及珍稀鱷魚皮、蜥蜴皮、蟒蛇皮等，隨著當季色彩打造霧面或光澤效果。卡莉克勞斯手中的小型包款尺寸，在Brillant系列中有著「白雪小公主」的美名，如女神般典雅奢華，卻又因為尺寸而有俏皮小巧的可愛風貌；春夏系列同尺寸包款結合塗鴉藝術和霓虹色彩，有青檸綠的皮革鑲邊，或嬌豔的珊瑚紅，都展現了夏日的朝氣與活力。

卡莉克勞斯選用款Brillant象牙白小型牛皮肩背包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
卡莉克勞斯選用款Brillant象牙白小型牛皮肩背包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
Brillant珊瑚紅三色漸層牛皮小型肩背手提包，16萬3,900元。圖／DELVAUX提供
Brillant珊瑚紅三色漸層牛皮小型肩背手提包，16萬3,900元。圖／DELVAUX提供
Brillant光亮白鱷魚皮小型肩背手提包，價格電洽元。圖／DELVAUX提供
Brillant光亮白鱷魚皮小型肩背手提包，價格電洽元。圖／DELVAUX提供
Brillant青檸綠牛皮小型肩背手提包，16萬3,900元。圖／DELVAUX提供
Brillant青檸綠牛皮小型肩背手提包，16萬3,900元。圖／DELVAUX提供
卡莉克勞斯選用款Brillant象牙白小型牛皮肩背包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
卡莉克勞斯選用款Brillant象牙白小型牛皮肩背包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
Brillant撞色牛皮小型肩背手提包，17萬6,600元。圖／DELVAUX提供
Brillant撞色牛皮小型肩背手提包，17萬6,600元。圖／DELVAUX提供
Brillant曼菲斯條紋牛皮小型肩背手提包，19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
Brillant曼菲斯條紋牛皮小型肩背手提包，19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
Brillant光亮白提把裝飾牛皮小型肩背手提包，19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
Brillant光亮白提把裝飾牛皮小型肩背手提包，19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
卡莉克勞斯詮釋Brillant象牙白小型牛皮肩背包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
卡莉克勞斯詮釋Brillant象牙白小型牛皮肩背包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供

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