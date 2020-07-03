搶先振興 生活工場門市滿3888現折888、線上滿千折百

瞄準振興三倍券消費潮，生活工場即日起至7月31日搶先推出全館優惠，全館優惠下殺折6起，活動期間門市消費單筆滿3,888元，即可現折888元；線上商城同步推出消費滿1,000元現折100元。

生活工場全館滿額優惠不限三倍券。熱賣款雅適防潑水沙發系列，簡約灰色系相當百搭，雙人座原價15,000元，會員價12,599元，搭配館內滿額活動再折2,664元，等於9,935元就買得到。

隨著國內旅遊復甦，加上暑假出遊旺季，生活工場probeetle鋁框PC行李箱玫瑰金28吋，箱體採用德國Markrolon 100％純PC，超輕化材質與360度萬向滑輪，原價7,580元、會員價4,799元，滿額現折後優惠價3,911元。

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