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搶先振興 生活工場門市滿3888現折888、線上滿千折百

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
生活工場即日起至7月31日門市消費單筆滿3,888元，可現折888元；線上商城消費滿1,000元現折100元。圖／生活工場提供
生活工場即日起至7月31日門市消費單筆滿3,888元，可現折888元；線上商城消費滿1,000元現折100元。圖／生活工場提供

瞄準振興三倍券消費潮，生活工場即日起至7月31日搶先推出全館優惠，全館優惠下殺折6起，活動期間門市消費單筆滿3,888元，即可現折888元；線上商城同步推出消費滿1,000元現折100元。

生活工場全館滿額優惠不限三倍券。熱賣款雅適防潑水沙發系列，簡約灰色系相當百搭，雙人座原價15,000元，會員價12,599元，搭配館內滿額活動再折2,664元，等於9,935元就買得到。

隨著國內旅遊復甦，加上暑假出遊旺季，生活工場probeetle鋁框PC行李箱玫瑰金28吋，箱體採用德國Markrolon 100％純PC，超輕化材質與360度萬向滑輪，原價7,580元、會員價4,799元，滿額現折後優惠價3,911元。

鑽石會員還可享精選好物加價購3.9折起。夏天消暑好物沐夏瑩夕冰墊，兩入加購價299元。實用的Jet Star美型噴氣式掛燙機，可拆卸式水箱，平燙、掛燙皆適用，原價1,680元，加購價1,199元。

鑽石會員加購價，Jet Star美型噴氣式掛燙機原價1,680元，加購價1,199元。圖／生活工場提供
鑽石會員加購價，Jet Star美型噴氣式掛燙機原價1,680元，加購價1,199元。圖／生活工場提供
probeetle鋁框PC行李箱玫瑰金28吋，原價7,580元、會員價4,799元，滿額現折後優惠價3,911元。圖／生活工場提供
probeetle鋁框PC行李箱玫瑰金28吋，原價7,580元、會員價4,799元，滿額現折後優惠價3,911元。圖／生活工場提供
雅適防潑水沙發系列雙人座原價15,000元，會員價12,599元，搭配館內滿額活動再折2,664元，等於9,935元就可買到。圖／生活工場提供
雅適防潑水沙發系列雙人座原價15,000元，會員價12,599元，搭配館內滿額活動再折2,664元，等於9,935元就可買到。圖／生活工場提供

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