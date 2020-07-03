「59種主餐」太難選？六福萬怡推「半半主餐」新食趣

Buffet自助餐廳競爭激烈，六福萬怡酒店從紅海中突圍，旗下敘日全日餐廳提供結合單點主餐與自助吧的Semi Buffet型式服務，同時持續發揮創意，一口氣推出10款風味主餐，價格區間為980元+10%至1780元+10%；單一美味主餐還不滿足，敘日全日餐廳再創主餐新玩法，大吹韓國「半半風」，可任選2道半份主餐進行雙拼，一次品嚐到雙重美味，依照2道的高價主餐計費。

此外，敘日全日餐廳全新推出2~4人分享餐，澎湃海陸雙人餐共有3種組合，包括任選1道來自美國、澳洲、日本等地的高級和牛主餐，再加上重達600公克的波士頓活龍蝦，兩人用餐超值價3,600元+10%；還有經典美味印度燒烤海陸分享餐，適合3~4人享用，以坦督里牛肉、豬肉、雞肉、白蝦、烤蔬菜組合而成的大烤串，搭配帶有濃郁風味的雙起士烤餅，超值價格5,520元+10%。敘日全日餐廳一次提供高達59種主餐組合，想要怎麼吃，交由自己搭配決定。

敘日全日餐廳推出的全新菜單中，針對個人主餐共設計10不同風味的料理，其中，「美國荷斯登牛肋眼牛排」主餐為循著好萊塢名人的口袋名單，與美國頂級餐廳同步，特別選用由「Flannery」肉舖供應的荷斯登牛肉，相較於一般肉牛，荷斯登牛屬乳牛品種，肉質細緻略帶乳香，油花均勻分布呈現大理石花紋， 煎烤後的表層焦香味與內層豐厚肉味交織，再搭配美味吃到飽的沙拉吧1,780元+10%。

另外，考量到部分消費者不吃牛肉，特別增加「印度坦督里雞肉」、「慢煮挪威鮭魚」、「酥脆德國豬腳及香腸」、「香烤BBQ豬肋排」、「美紐羊排雙重奏」等各式主餐選擇。

配合「振興三倍券」將於7月15日上路，六福萬怡酒店也同步推出「放大振興券」活動，只要使用振興三倍券單筆消費滿3,000元，還能再獲得3,000元餐飲折抵券，將拆分為500元、200元等2種面額，消費滿600元可使用1張面額200元折抵券，而消費達2,000元則可使用1張面額500元折抵券，靈活彈性使用省更大。

六福萬怡酒店 敘日全日餐廳

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓