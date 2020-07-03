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滿滿的鮮蝦與蛤蜊！老媽拌麵推「痛風級」冬蔭功海鮮麵
老媽拌麵今(7/3)推出三款夏日限定泰式餐點，其中包括「痛風級」的「冬蔭功海鮮湯麵」（售價299元），經典泰式酸辣湯頭，加入了滿滿的鮮蝦與蛤蜊；此外，同步推出綠咖哩、打拋豬風味的創意拌麵/飯，以及夏暑良伴「泰奶霜淇淋」（單點售價49元），只要在店內消費任一限定泰式餐點，或以振興券結帳，即可享有免費泰奶霜淇淋一支。
老媽拌麵去年與泰國米其林餐廳推出藍象聯名款拌麵，一上市即廣受好評，近期還有國內外賣到大缺貨的「麻辣鴨血寬粉」，老媽拌麵執行長暨創辦人陳榮昌表示，拌麵產業在這幾年不斷成長，而「創新」才是突破這紅海的途徑；老媽拌麵因堅持手作，醬料、湯底都是自己熬製，也因此增加了展現創意的彈性與空間。
迎接酷夏，老媽拌麵於大安旗艦店推出三款限定泰式餐點，其中主推高C/P值的泰式經典「冬蔭功海鮮湯麵」，泰國蝦、蛤蜊、淡菜、透抽等海鮮，與草菇、番茄及多種調味料熬燉而成，酸辣鮮美的痛風級冬蔭功湯頭，搭配老媽拌麵手工日曬關廟麵，口感香Q爽勁。
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