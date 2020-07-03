大表姐劉雯「不露臉」意境 搭CELINE全新Soft 16包款

CELINE創意總監自從Hedi Slimane接手後，16手袋就成為奠定江山之作，當時Lady Gaga和安潔莉娜裘莉首拎，也增加包款的討論度；今年秋季推出全新的Soft 16系列，為16包款的變奏版，可以裝下筆電、水瓶、化妝包等大容量，適合都會女性上班、休閒之用，大表姐劉雯以非常寫意的方式，不露臉展現Soft 16的帥氣風貌。

16命名來自品牌位在巴黎的總部與工坊地址16 Rue Vivienne，Hedi Slimane赴任首日即創作了16手袋的草稿，後續和設計團隊耗費半年時間才正式推出16，選用皮革、調整細節等各部分都展現Hedi Slimane的個性與精神，要讓16手袋更契合巴黎人的時尚品味，也象徵是他在品牌的奠基之作。