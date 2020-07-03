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大表姐劉雯「不露臉」意境 搭CELINE全新Soft 16包款
CELINE創意總監自從Hedi Slimane接手後，16手袋就成為奠定江山之作，當時Lady Gaga和安潔莉娜裘莉首拎，也增加包款的討論度；今年秋季推出全新的Soft 16系列，為16包款的變奏版，可以裝下筆電、水瓶、化妝包等大容量，適合都會女性上班、休閒之用，大表姐劉雯以非常寫意的方式，不露臉展現Soft 16的帥氣風貌。
16命名來自品牌位在巴黎的總部與工坊地址16 Rue Vivienne，Hedi Slimane赴任首日即創作了16手袋的草稿，後續和設計團隊耗費半年時間才正式推出16，選用皮革、調整細節等各部分都展現Hedi Slimane的個性與精神，要讓16手袋更契合巴黎人的時尚品味，也象徵是他在品牌的奠基之作。
16的翻蓋及弧形下緣呼應了CELINE在六○年代的經典包款設計，袋蓋線條獨特，有著圓潤的收邊與釦帶，新款Soft 16的設計延續品牌工藝美學，包身、襯裡皆以手感極佳的天然小牛皮精心縫製而成，設有金屬轉鎖開關，可肩背、手提，內層包括兩隔層與扁平內袋；包款的一大特色就是實用大容量，裝得下隨身筆電、平板電腦、A4文件夾、化妝包、水瓶等，外型休閒時尚，即使下班拎去運動也很可以，亦是周末小旅行的適用包款。
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