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大表姐劉雯「不露臉」意境 搭CELINE全新Soft 16包款

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
劉雯以飄渺的意境詮釋最新的Soft 16手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯以飄渺的意境詮釋最新的Soft 16手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

CELINE創意總監自從Hedi Slimane接手後，16手袋就成為奠定江山之作，當時Lady Gaga和安潔莉娜裘莉首拎，也增加包款的討論度；今年秋季推出全新的Soft 16系列，為16包款的變奏版，可以裝下筆電、水瓶、化妝包等大容量，適合都會女性上班、休閒之用，大表姐劉雯以非常寫意的方式，不露臉展現Soft 16的帥氣風貌。

16命名來自品牌位在巴黎的總部與工坊地址16 Rue Vivienne，Hedi Slimane赴任首日即創作了16手袋的草稿，後續和設計團隊耗費半年時間才正式推出16，選用皮革、調整細節等各部分都展現Hedi Slimane的個性與精神，要讓16手袋更契合巴黎人的時尚品味，也象徵是他在品牌的奠基之作。

16的翻蓋及弧形下緣呼應了CELINE在六○年代的經典包款設計，袋蓋線條獨特，有著圓潤的收邊與釦帶，新款Soft 16的設計延續品牌工藝美學，包身、襯裡皆以手感極佳的天然小牛皮精心縫製而成，設有金屬轉鎖開關，可肩背、手提，內層包括兩隔層與扁平內袋；包款的一大特色就是實用大容量，裝得下隨身筆電、平板電腦、A4文件夾、化妝包、水瓶等，外型休閒時尚，即使下班拎去運動也很可以，亦是周末小旅行的適用包款。

Soft 16酒紅色小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Soft 16酒紅色小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE推出全新Soft 16卡其綠小牛皮大型肩背包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE推出全新Soft 16卡其綠小牛皮大型肩背包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Soft 16卡其綠小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Soft 16卡其綠小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Soft 16焦糖棕色小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Soft 16焦糖棕色小牛皮大型肩背包，99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯率性詮釋最新的Soft 16手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯率性詮釋最新的Soft 16手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯以飄渺的意境詮釋最新的Soft 16手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯以飄渺的意境詮釋最新的Soft 16手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯以不露臉的拍照方式詮釋最新的Soft 16手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯以不露臉的拍照方式詮釋最新的Soft 16手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯以飄渺的意境詮釋最新的Soft 16手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯以飄渺的意境詮釋最新的Soft 16手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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