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精華水爭霸戰！雅頓「仙女水」強勢登場 還原水嫩肌

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
雅頓推出仙女水，讓女人散發仙女光芒。圖／雅頓提供
雅頓推出仙女水，讓女人散發仙女光芒。圖／雅頓提供

精華水爭霸戰又加入超強新成員！伊麗莎白雅頓推出全新「時空還原再生露」，暱稱為「仙女水」，質地介於化妝水、精華液之間，針對25歲以上的肌膚，能提早啟動年輕關鍵，讓肌膚散發出完美的仙女光芒。

雅頓的時空彈力保養系列，之前推出的超進化黃金導航膠囊、玫瑰金抗痕膠囊等都是明星商品，這回推出時空還原再生露，改以精華水的型態出現，不含酒精、香料，含有蘭花精萃、紅藻萃取、山茶花油發酵精華等成分，微分子高濃縮精華，一拍就能讓肌膚迅速吸收，在洗完臉後的第一步使用，能改善暗沈、膚色不均，讓肌膚平滑澎潤。

仙女水內含的蘭花精萃，能喚醒肌膚活力，紅藻萃取可以強化保濕，山茶花油發效精華則包覆在泡泡微粒中，釋放養分。

使用時，在清潔臉部後，將3～5滴仙女水滴在掌心，然後輕拍肌膚，再進行其他保養步驟。

伊麗莎白雅頓時空還原再生露（仙女水）／90ml／1,800元。圖／雅頓提供
伊麗莎白雅頓時空還原再生露（仙女水）／90ml／1,800元。圖／雅頓提供
伊麗莎白雅頓時空還原再生露（仙女水）／90ml／1,800元。圖／雅頓提供
伊麗莎白雅頓時空還原再生露（仙女水）／90ml／1,800元。圖／雅頓提供
使用雅頓仙女水，雙手輕拍即可。圖／雅頓提供
使用雅頓仙女水，雙手輕拍即可。圖／雅頓提供
雅頓推出仙女水，讓女人散發仙女光芒。圖／雅頓提供
雅頓推出仙女水，讓女人散發仙女光芒。圖／雅頓提供
伊麗莎白雅頓時空還原再生露（仙女水）／90ml／1,800元。圖／雅頓提供
伊麗莎白雅頓時空還原再生露（仙女水）／90ml／1,800元。圖／雅頓提供

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