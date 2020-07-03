報復性購買？Air Space女裝業績翻倍成長 連開5店搶攻解封商機

以電商起家的女裝品牌Air Space受益於解封後消費需求大增，光是6月整體業績就比前一月多出兩倍。品牌看好市場潛力，因此一連開了三家實體門市，與兩家快閃店，也想搶搭即將上路振興券熱潮，擴大獲益。

Air Space在信義威秀泳裝快閃店的更衣室，就是最佳打卡拍照的區域。圖／Air Space提供

Air Space的產品線完整，包括了服飾、彩妝、泳裝及飾品配件等，而且還針對棉花糖女孩推出加大款設計，因此穩站台灣電商女裝龍頭。除了可在線上購買之外，Air Space還在台北、台中擁有近20個實體據點，品牌行銷公關表示今年年初爆發新冠疫情之外，線上銷售影響不大，但線下的門市的確有下滑。不過隨著疫情趨緩解封後，則是呈現業績跳躍式的成長，相當有感。Air Space更緊抓這波商機，在6月時一連開出三家新據點，讓消費者有更完整的購物體驗。

今年Air Space的泳裝款式多元，具備修飾身材效果，熱門設計更是一上架就被搶購一空。圖／Air Space提供

另外，Air Space在去年首度跨足泳裝市場，就獲得了不錯成績，因此在有更多消費者回饋後，品牌今年帶來比2019年多達兩倍以上的款式。還選在台北信義威秀商圈及南西誠品打造兩間泳裝期間快閃店，特別以北非的異國風情為設計，創造打卡拍照佈置，滿足消費者無法出國的心情。品牌行銷公關提到今年品牌的泳裝不只款式變多，還推出三款不同效果的罩杯設計，還具備多款專利，能夠讓穿著者調整出所期待的身形，堪稱是「美胸」神器。Air Space也同樣提供多種尺寸泳裝選擇，有著市面少見的3L，不管什麼身材的人，都能找到自己喜愛的設計。