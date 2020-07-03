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Audemars Piguet信義遠百A13開幕 盧廣仲 吳卓源獻美聲

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Audemars Piget，Code 11.59系列自動上鍊計時碼表，41毫米，138萬2,000元。圖 / Audemars Piguet提供。
Audemars Piget，Code 11.59系列自動上鍊計時碼表，41毫米，138萬2,000元。圖 / Audemars Piguet提供。

由於疫情逐漸解封、人潮回流，瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）今日為遠百信義A13專賣店正式開幕，除現場帶來五款新款Code 11.59系列的自動腕表、五款自動計時碼表，除皆具有煙燻色表面，原訂全球7月6日發表，今日台灣搶先全球公佈、獨厚本地藏加，並邀請到陳柏霖、盧廣仲、吳卓源與李函Kiwi聯袂登台。

愛彼遠百信義A13概念店共分為一、二兩層樓，設計靈感源自愛彼表廠所在的「汝拉山谷（Vallée de Joux）」，二樓並特別規劃售後服務區，並有獨立包廂；而店裝內的布拉蘇絲原木與岩石，包含空間裡運用的香氛皆自瑞士空運來台，展現瑞士山谷中的空靈氣氛。

盧廣仲除現場大方獻唱經典名曲「早安晨之美」，由於之前曾參加愛彼的東京發表活動，對C、O、D、E四個英文字母的背後意涵倒背如流，同時他並強調：該系列代表的創新、突破與挑戰精神，正跟他的創作理念相同，而11.59的數字更象徵提醒要早點睡覺、一如他提倡的養生概念；而先前他已擁有一只愛彼皇家橡樹系列腕表，並趣稱表殼結構類似八角、有避邪作用，「覺得很吉祥」。

陳柏霖也是愛彼的「表友」，他自陳因為也到了35歲，因而購入一只中國農曆年、特別紅色版的皇家橡樹腕表，並表示今天手上配戴的皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪雙時區腕表，是他的下一個入手目標。

陳柏霖早先已擁有一只愛彼表，並稱手上的概念系列飛行陀飛輪雙時區款是他的下個目標。記者余承翰 / 攝影。
陳柏霖早先已擁有一只愛彼表，並稱手上的概念系列飛行陀飛輪雙時區款是他的下個目標。記者余承翰 / 攝影。
（由左至右）李函、陳柏霖、盧廣仲、吳卓源，一同出席今日愛彼（Audemars Piguet）的遠百信義A13專賣店開幕。記者余承翰 / 攝影。
（由左至右）李函、陳柏霖、盧廣仲、吳卓源，一同出席今日愛彼（Audemars Piguet）的遠百信義A13專賣店開幕。記者余承翰 / 攝影。
盧廣仲配戴的愛彼Code 11.59系列自動上鍊計時碼表，煙燻色的表面設計是全球首發。圖 / Audemars Piguet提供。
盧廣仲配戴的愛彼Code 11.59系列自動上鍊計時碼表，煙燻色的表面設計是全球首發。圖 / Audemars Piguet提供。
二樓的空間雅緻而舒適，愛彼未來預計將在此舉辦貴賓或workshop講座活動。圖 / Audemars Piguet提供。
二樓的空間雅緻而舒適，愛彼未來預計將在此舉辦貴賓或workshop講座活動。圖 / Audemars Piguet提供。
一、二樓佔地約70多坪的愛彼遠百信義A13專賣店，運用建材高比例從表廠所在地的汝拉山谷空運而來，展現瑞士原產地的優雅氣氛。圖 / Audemars Piguet提供。
一、二樓佔地約70多坪的愛彼遠百信義A13專賣店，運用建材高比例從表廠所在地的汝拉山谷空運而來，展現瑞士原產地的優雅氣氛。圖 / Audemars Piguet提供。
盧廣仲大方獻唱經典名曲「早安晨之美」，並認真表示手上配戴的CODE表款很符合他的養生概念。記者余承翰 / 攝影。
盧廣仲大方獻唱經典名曲「早安晨之美」，並認真表示手上配戴的CODE表款很符合他的養生概念。記者余承翰 / 攝影。
模特兒出身的KOL李函Kiwi，現場示範了千禧霜金Philosphique腕表，展現前衛風格。記者余承翰 / 攝影。
模特兒出身的KOL李函Kiwi，現場示範了千禧霜金Philosphique腕表，展現前衛風格。記者余承翰 / 攝影。

腕表 瑞士 疫情

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