高顏值表款加超狂新配色 SWATCH、G-Shock創造吸睛亮點

已經成為SWATCH夏季最熱銷款的Big Bold系列，又有驚人之舉，繼透明設計後，又打造了超狂的炫彩配色SPECTRUM款，加上維持大尺寸的表徑，要讓人忽略都難。而G-Shock則首度攜手潮牌PLACES+FACE推出限量聯名腕表，絕對是潮流迷必收。

SWATCH在Big Bold Jelly系列獲得消費者的關注與喜愛之後，又推出全新的Big Bold SPECTRUM腕表，以太陽光芒閃耀為藍本創造出獨特折射效果，來打造外觀。因此在不同光線下，能變換多重色調和光澤，展現設計魅力，同時再透過鮮豔螢光時標與指針對比吸睛聚焦。不僅如此，SWATCH還維持了這系列一貫的DNA，包括了47毫米的大表徑、2點鐘方向的表冠，以及鮮明的運動風格。一共推出湛藍搭配螢光粉紅、火紅結合螢光亮藍、粉紫與螢光草綠的三款組合，太陽光譜表鏡與對比色搶眼鮮豔的螢光彩色元素，絕對能成為造型重點。