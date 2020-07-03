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高顏值表款加超狂新配色 SWATCH、G-Shock創造吸睛亮點

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
女模詮釋SWATCH推出全新的Big Bold SPECTRUM系列腕表3,600元。圖／SWATCH提供
女模詮釋SWATCH推出全新的Big Bold SPECTRUM系列腕表3,600元。圖／SWATCH提供

已經成為SWATCH夏季最熱銷款的Big Bold系列，又有驚人之舉，繼透明設計後，又打造了超狂的炫彩配色SPECTRUM款，加上維持大尺寸的表徑，要讓人忽略都難。而G-Shock則首度攜手潮牌PLACES+FACE推出限量聯名腕表，絕對是潮流迷必收。

SWATCH在Big Bold Jelly系列獲得消費者的關注與喜愛之後，又推出全新的Big Bold SPECTRUM腕表，以太陽光芒閃耀為藍本創造出獨特折射效果，來打造外觀。因此在不同光線下，能變換多重色調和光澤，展現設計魅力，同時再透過鮮豔螢光時標與指針對比吸睛聚焦。不僅如此，SWATCH還維持了這系列一貫的DNA，包括了47毫米的大表徑、2點鐘方向的表冠，以及鮮明的運動風格。一共推出湛藍搭配螢光粉紅、火紅結合螢光亮藍、粉紫與螢光草綠的三款組合，太陽光譜表鏡與對比色搶眼鮮豔的螢光彩色元素，絕對能成為造型重點。

而G-Shock則與成立不到10年，就成為潮流圈最夯的品牌PLACES+FACE首度合作，以今年問世滿25周年的6900系列為基礎，呈現聯名限量表款。全新的G-Shock DW-6900PF腕表，表帶選用黑色尼龍布質，印刷上反光塗料的PLACES+FACES字樣，表帶扣環也特別採用招牌的反光布料材質，藉由對比的消光黑凸顯出的反光效果。連表殼上的功能字樣也加入反光塗料設計，而背蓋則刻印有PLACES+FACE招牌符號，當夜晚開啟照明時，液晶螢幕會浮現P+F紅色字樣。包裝設計則採用一貫的黑色外盒印刷灰銀色Logo，簡約俐落呼應表款設計。

G-Shock DW-6900PF-1聯名腕表4,000元。圖／Casio提供
G-Shock DW-6900PF-1聯名腕表4,000元。圖／Casio提供
SWATCH Big Bold SPECTRUM系列腕表3,600元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold SPECTRUM系列腕表3,600元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold SPECTRUM系列腕表3,600元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold SPECTRUM系列腕表3,600元。圖／SWATCH提供
SWATCH推出全新的Big Bold SPECTRUM系列腕表，有著搶眼鮮豔的螢光彩色元素3,600元。圖／SWATCH提供
SWATCH推出全新的Big Bold SPECTRUM系列腕表，有著搶眼鮮豔的螢光彩色元素3,600元。圖／SWATCH提供
DW-6900PF-1聯名腕表，當夜晚開啟照明時，液晶螢幕會浮現P+F紅色字樣。圖／Casio提供
DW-6900PF-1聯名腕表，當夜晚開啟照明時，液晶螢幕會浮現P+F紅色字樣。圖／Casio提供
SWATCH Big Bold SPECTRUM系列腕表3,600元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold SPECTRUM系列腕表3,600元。圖／SWATCH提供
女模詮釋SWATCH推出全新的Big Bold SPECTRUM系列腕表3,600元。圖／SWATCH提供
女模詮釋SWATCH推出全新的Big Bold SPECTRUM系列腕表3,600元。圖／SWATCH提供
DW-6900PF-1聯名腕表，包裝設計則採用一貫的黑色外盒印刷灰銀色Logo，簡約俐落呼應表款設計。圖／Casio提供
DW-6900PF-1聯名腕表，包裝設計則採用一貫的黑色外盒印刷灰銀色Logo，簡約俐落呼應表款設計。圖／Casio提供

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