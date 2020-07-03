下班回家快速上菜／海鮮炒麵、菇菇肉片捲、橙香雞柳、干貝沙拉

每天忙碌又想自己開伙嗎？上菜免煩惱，快速做料理也可以多變化又美味！

經常在網路上分享、深受粉絲歡迎的「Amy的私人廚房」主人-Amy老師來上菜啦，每道菜都只要幾個步驟，讓你輕鬆學會技巧，零失敗端出一整桌方便快速又好吃的家常菜喔！

【Amy老師快速上菜：台式海鮮炒麵】

台式海鮮炒麵。圖／幸福文化提供

食材（2人）：油麵300g，松阪豬肉120g，蝦仁、花枝各適量，乾香菇10g，靑蔥3根，辣椒1根，小白菜適量，紅蘿蔔20g，油蔥酥1大匙，米酒1大匙，醬油1.5大匙，烏醋0.5大匙，鹽適量，白胡椒粉1小匙，香菇水120c.c.，食用油適量

1.蔥切斜段；辣椒切斜段；紅蘿蔔切絲；小白菜略切；乾香菇先泡開、切絲，香菇水備用；豬肉切絲。

2.開中火倒入油燒熱，蔥白下鍋炒香，放入乾香菇、豬肉絲下鍋至表面上色；將炒好的配料推至鍋邊，放入海鮮炒至半熟。

3.加入紅蘿蔔、辣椒、小白菜梗稍微拌炒，倒入香菇水、醬油、烏醋、鹽，拌炒均勻。

4.放入油麵、蔥綠、小白菜葉，加入油蔥酥、米酒、白胡椒粉等，中大火拌炒1分鐘就完成囉。

小秘訣：松阪豬部位吃起來有油脂又脆，但也可以換成腰內肉或胛心肉喔。

松阪豬肉位於豬大里肌和腹脇肉交界處。圖／幸福文化提供

【Amy老師快速上菜：胡麻菇菇肉片捲】

胡麻菇菇肉片捲。圖／幸福文化提供 胡麻菇菇肉片捲：牛肉和雞蛋豆腐一起捲。圖／幸福文化提供

食材（2人份）：雞蛋豆腐1盒，胡麻醬適量，牛肉片6片，鴻喜菇1包，太白粉少許，蔥花、白芝麻粒、食用油各適量

1.靑蔥切蔥花；鴻喜菇切去底部，用手剝成小束；雞蛋豆腐切厚片。

2.牛肉片上面放雞蛋豆腐，將牛肉片捲起。

3.鍋子開中火倒入油潤鍋，放入捲好的肉片捲，煎至兩面金黃，將牛肉捲推至鍋邊，鴻喜菇下鍋拌炒，蓋上鍋蓋，一起燜煮1分鐘。

4.打開鍋蓋拌炒至鴻喜菇成金黃上色，淋上胡麻醬，再灑上白芝麻粒、蔥花就完成囉。

小秘訣：牛肉片捲起雞蛋豆腐時，尾端灑上少許太白粉可以幫助黏合。

【Amy老師快速上菜：橙香鮮蔬炒雞柳】

橙香鮮魚炒雞柳。圖／幸福文化提供

食材（2人份）：雞胸肉150g，柳橙2顆，彩色甜椒適量，紅蘿蔔20g，甜碗豆15根，腰果、鹽、食用油適量，柳橙汁2大匙

醃料：素蠔油、砂糖、香油各1小匙，白胡椒粉少許，太白粉、柳橙汁各1大匙

1.紅蘿蔔去皮、切小片；柳橙取出果肉；彩色甜椒切絲；雞胸肉切長條，加入醃料靜置15分鐘。

2.鍋子開中小火熱鍋後倒入食用油，放入雞柳條炒至雞肉半熟(約雞肉表面呈白色)，將雞肉推至鍋邊，加入紅蘿蔔片、甜豌豆、彩色甜椒下鍋後拌勻。

3.加入鹽、柳橙果肉及果汁、腰果拌炒就完成囉。

小秘訣：柳橙酸甜的滋味和雞肉最速配，如果不是當季，也可以替換使用其他喜歡的柑橘類。

【Amy老師快速上菜：香煎干貝暖沙拉】

香煎干貝暖沙拉：干貝要煎出金黃色澤。圖／幸福文化提供

食材（2人份）：干貝5顆，食用油、小番茄、生菜、彩色甜椒、檸檬皮屑適量，食用油適量

醃料：鹽1/3小匙，黑胡椒粉1/4小匙

1.小番茄對切；彩色甜椒切圈；檸檬切塊；干貝用紙巾擦乾表面水份，均勻灑上醃料，淋上少許食用油稍微醃漬。

2.鍋子開中火，倒入食用油熱鍋至油紋浮現，放入干貝煎至兩面金黃即可。

3.生菜鋪底，放上彩色甜椒、小番茄，再放上干貝、檸檬塊，淋上食用油，再刨上少許檸檬皮屑就完成囉。

小秘訣：干貝如果是用冷凍的，要記得先用冷藏解凍完成。表面要用紙巾擦乾，這樣才能煎出干貝的酥脆外皮唷。

作者介紹：Amy (張美君)。2016年開始，就在FB上分享自己的料理食譜與創作理念，更將每一道料理拍攝2分鐘快速料理的食譜影音發表，「Amy的私人廚房」粉絲頁，目前已有105萬追蹤者，及超過79萬粉絲按讚。最高影音食譜瀏覽人數超過3百萬人次。單篇食譜分享更曾超過10萬人次分享的佳績。

【以上摘文選自：《Amyの私人廚房》、作者：Amy (張美君)、圖文提供：幸福文化、整理：記者柯意如】

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