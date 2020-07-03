「不限振興三倍券」特力集團、台隆手創館滿3千就回饋

自振興三倍券7月開放預購、7月15日開放消費後，各大零售業者紛紛規劃相關優惠，要搶攻隨著三倍券而起的一波消費潮。特力集團與台隆手創館皆推出「不限三倍券」，消費滿3千就回饋。特力集團7月15日至7月31日APP會員單筆實付3,000元，可至全台特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市，兌換3,600元特力集團購物電子券，還可再獲贈總價值逾25,000元的商品折扣電子券。台隆手創館推出單筆滿3,000元送400元抵用券。

三倍券自推出後，因有紙本券，以及信用卡、電子票證與行動支付的數位券，業者推出相關振興優惠與消費者使用上，都容易造成認列上困擾，於是原先規劃推出須憑「政府振興三倍券」的特力屋，最終決定推出「不限三倍券」方案。

無論是否使用三倍券，7月15日至7月31日特力愛家卡APP會員單筆實付3,000元可換取3,600元特力集團購物電子券，3,600元購物電子券內含2張1,800元購物電子券，可用於全台特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市，8月9日前全館消費即可現場抵用。同時，特力屋、HOLA、hoi好好生活再提供各項居家生活指定品類消費滿額商品折扣電子券，總價值超過25,000元。