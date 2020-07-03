馬爹利品酩會 VR神遊尚堤莊園美味助攻

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情時刻，大家都想飛去遠方，但國界封閉，於是人們透過不同方法，像是以餐飲味蕾，穿越國界、領受官能的逸樂。雖然台灣的烈酒品飲以威士忌為大宗，實情是：同樣具有40%濃度的干邑（Congac），卻有更滑順圓融的甜美口感。馬爹利日前舉辦了一場VR品飲餐會，以科技為輔，瞬間跨越地理限制，讓干邑品飲更有滋味，像是瞬間來趟雙重的風味小旅行！

品飲的開始先由品牌大使Brieuc Torck帶領參與者拆解干邑的風味奧密，原來干邑的釀造同樣需時間熟成，而所謂VS、VSOP、XO和XXO的分別，則是指調和工序中使用最年輕基酒的陳年時間做分類標準，而一瓶干邑的誕生，從蒸餾、陳年、調和到裝瓶的過程，和威士忌高度相似；但不同的是：威士忌的口感相對仍來得刺激、強壯，但干邑的口感卻更為滑順、濃郁，更有甚者，香氣的表現也更為甜美，充滿誘人果香。

在工作人員引導下，一個放置在桌上的藍色紙製品，在自行拆開、翻折、組裝後，再以智慧手機掃描QR Code、瞬間變成了一個VR裝置，戴上眼鏡後，瞬間穿越抵達馬爹利尚堤莊園，包含綠意葡萄園、紅翡客廳、冷棕酒窖的三個主題展區，讓即便不了解干邑的初心者，似乎都跟著VR影像穿越莊園大門與小徑、走入繁華法式風格的廳堂，也為美味助攻。

品酩會上，Martell的「名士Noblige」搭配了冷翠綠鑽生蠔、「藍淬燕Blue Swift」搭配Q彈的紅艷辛香章魚腳、「藍帶Cordon Bleu」搭配古銅胭脂鴨胸佐蕈菇榛果醬，以及「XO」搭配赤棕和牛頰佐燉紅酒醬。事實上，馬爹利選用法國「托賽」林區的細紋橡木桶，以降低陳年時過重木質調對風味的影響，進而能夠凸顯邊緣區白玉霓葡萄的細緻優雅果香。干邑的甜美滑順、豐盈的果香，和海鮮生蠔、紅肉，勾勒衝擊出令人驚豔的舌尖風味，而且別忘了：干邑的酒精濃度可達40%，酒體厚實穩重，絲毫不為重口味的食物略去峰頭。

干邑過往或許曾和傳統、沈穩劃上等號，但如果原本就喜愛威士忌的重度品飲者，擁有華麗香氣與甜美口感的干邑，似乎更是餐酒搭的最佳人選。且輕啜一口馬爹利干邑，至於要選擇名士、藍淬燕、藍帶又或高等及的XO？那便任君挑選了。

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