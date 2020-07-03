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甩掉黑瘦！ 吳慷仁代言DR.WU秀出好膚質

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
吳慷仁身為保養品代言人，現在也有好膚質。圖／DR.WU提供
吳慷仁身為保養品代言人，現在也有好膚質。圖／DR.WU提供

之前因為拍戲曬黑又爆瘦的吳慷仁，當時還被網友戲稱國父，卻能接下保養品牌DR.WU代言人，吳慷仁日前出席DR.WU杏仁酸煥膚系列全新上市時，笑說當時接到代言邀約，自己都覺得訝異，還反覆問品牌「我現在超級黑唷！你們確定？」但在DR.WU堅持下，且吳慷仁也藉此重新認識保養，現在也養出最佳肌膚，讓攝影師驚訝「不用修片也沒問題」。

吳慷仁表示，曾在屏東的斯卡羅拍攝，為了角色需求，自己瘦到59公斤，肌膚也曬傷變成了黑炭肌，化妝師補妝時，臉上直接掉下一塊皮，才驚覺肌膚出現危機，也開始正視肌膚需要保濕、保養的重要性。

如今接下DR.WU代言，讓他笑說目前的肌膚是10年來最好的狀態，問到保養秘訣時，吳慷仁細數因為代言DR.WU，也開始勤讀資料，更重視臉部的保養，更取笑自己有年紀了，也該真正面對。

吳慷仁從前以為，男性保養只需要把臉洗乾淨，而現今，他也重視保濕與補水的重要性，還分享搭配著DR.WU一周兩次的煥膚杏仁酸，在拍戲後、日曬後，可以密集敷臉急救，讓肌膚維持水分的補充，可以舒緩臉部不適及過乾的狀態，現在吳慷仁簡直就是肌膚細緻、好氣色的「吳醫師」完美代言人。

面對夏日炎熱天氣，許多人都有毛孔髒污、老廢角質過多與長粉刺痘痘等問題，DR.WU杏仁酸煥膚系列能解決大家的臉部問題。可以先使用杏仁酸煥膚潔顏慕斯，超微米泡泡能深入清潔；再使用杏仁酸亮白煥膚精華18%，能暢通與代謝毛孔的老廢角質，也加入玻尿酸等保濕成分。

敏弱、乾性肌膚則可改用杏仁酸溫和煥膚精華，包括有5%杏仁酸、2%水楊酸與1%焦葡酸，分層的角質層代謝；最後使用杏仁酸毛孔緊緻化妝水，添加杏仁酸、茶樹精油及金縷梅萃取，能調理角質，收斂毛孔，甚至還能濕敷，讓大家感受到肌膚變美。

另外，今年推出新品杏仁酸亮白煥膚身體乳，加入2%杏仁酸及2%水楊酸，讓身體肌膚也能代謝，改善暗沈。

吳慷仁身為保養品代言人，現在也有好膚質。圖／DR.WU提供
吳慷仁身為保養品代言人，現在也有好膚質。圖／DR.WU提供

DR.WU杏仁酸煥膚系列。圖／DR.WU提供
DR.WU杏仁酸煥膚系列。圖／DR.WU提供
吳慷仁（右）與吳英俊醫師相見歡。圖／DR.WU提供
吳慷仁（右）與吳英俊醫師相見歡。圖／DR.WU提供
吳慷仁身為保養品代言人，現在也有好膚質。圖／DR.WU提供
吳慷仁身為保養品代言人，現在也有好膚質。圖／DR.WU提供
吳慷仁身為保養品代言人，現在也有好膚質。圖／DR.WU提供
吳慷仁身為保養品代言人，現在也有好膚質。圖／DR.WU提供
DR.WU杏仁酸煥膚系列。圖／DR.WU提供
DR.WU杏仁酸煥膚系列。圖／DR.WU提供
吳慷仁身為保養品代言人，現在也有好膚質。圖／DR.WU提供
吳慷仁身為保養品代言人，現在也有好膚質。圖／DR.WU提供

品牌 屏東

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