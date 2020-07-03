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婁峻碩聯手J.Sheon、孫盛希帥穿Reebok新鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
（左起）孫盛希、婁峻碩、J.Sheon受邀演繹Reebok全新Zig Horizon系列鞋。圖／Reebok提供
（左起）孫盛希、婁峻碩、J.Sheon受邀演繹Reebok全新Zig Horizon系列鞋。圖／Reebok提供

Reebok的Zig系列再推出多個聯名款後，邀請超人氣的婁峻碩、J.Sheon和孫盛希一同演繹全新Zig Horizon鞋款，意外的組合讓網友也直呼「這是新樂團嗎？」另外，Converse也邀請品牌代言人張藝興、Voguing Shanghai的創始人之一Shirley Milan和藝術家Ning，一起詮釋Mix & Match系列鞋款和服飾，展現設計的多樣面貌。

為呼應Reebok的品牌精神，全新的Zig Horizon系列運用異材質網布拼接鞋面打造出街頭風格，搭配代表性能量反饋科技Zig Tech，提供消費者日常與運動的避震緩衝需求。還額外加入了漸層色彩在閃電中底上，展現率性，男款推出白色漸層彩虹配色、黑色黃藍跳色款；女款推出米白色漸層橘配色以及黑色漸層紅配色。而婁峻碩穿上Reebok 首件台北城市T恤以及Zig Horizon白色漸層彩虹配色鞋款，獨特的閃電形能量反饋中底結構，搭配上漸層彩虹顏色，也是婁峻碩認為鞋款最吸睛的地方。

不只Reebok打出人海戰術，Converse在上市全新的Mix & Match系列鞋款和服飾，也有代言人張藝興加持。但為了觸及到不同族群，品牌還找了知名舞蹈團體Voguing Shanghai的創始人和網紅藝術家一起演繹，透過音樂創作、放肆尬舞和時尚養生的方式，表達這系列多元包容的精神。而鞋款的設計也緊扣主題，像是Chuck 70款就擁有混合材質鞋面，輔以透明TPU鞋側標誌，均以高筒鞋面和亮色鞋底，大膽玩撞色。而Jack Purcell款則採用低筒鞋型，同樣以兩種鞋面來呈現Mix & Match，使用Cordura®機能材料，樸實與大膽激盪出新平衡。

張藝興演繹Converse Mix & Match系列服飾與鞋款。圖／Converse提供
張藝興演繹Converse Mix & Match系列服飾與鞋款。圖／Converse提供
張藝興演繹Converse Mix & Match系列服飾與鞋款。圖／Converse提供
張藝興演繹Converse Mix & Match系列服飾與鞋款。圖／Converse提供
Reebok Zig Kinetica Horizon女鞋3,650元。圖／Reebok提供
Reebok Zig Kinetica Horizon女鞋3,650元。圖／Reebok提供
Reebok Zig Kinetica Horizon男鞋3,650元。圖／Reebok提供
Reebok Zig Kinetica Horizon男鞋3,650元。圖／Reebok提供
Converse Mix & Match系列Jack Purcell鞋2,280元。圖／Converse提供
Converse Mix & Match系列Jack Purcell鞋2,280元。圖／Converse提供
Converse Mix & Match系列Chuck 70鞋2,980元。圖／Converse提供
Converse Mix & Match系列Chuck 70鞋2,980元。圖／Converse提供
孫盛希詮釋Reebok全新Zig Horizon系列鞋。圖／Reebok提供
孫盛希詮釋Reebok全新Zig Horizon系列鞋。圖／Reebok提供
婁峻碩詮釋Reebok全新Zig Horizon系列鞋。圖／Reebok提供
婁峻碩詮釋Reebok全新Zig Horizon系列鞋。圖／Reebok提供
J.Sheon詮釋Reebok全新Zig Horizon系列鞋。圖／Reebok提供
J.Sheon詮釋Reebok全新Zig Horizon系列鞋。圖／Reebok提供

品牌 和服

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