婁峻碩聯手J.Sheon、孫盛希帥穿Reebok新鞋

Reebok的Zig系列再推出多個聯名款後，邀請超人氣的婁峻碩、J.Sheon和孫盛希一同演繹全新Zig Horizon鞋款，意外的組合讓網友也直呼「這是新樂團嗎？」另外，Converse也邀請品牌代言人張藝興、Voguing Shanghai的創始人之一Shirley Milan和藝術家Ning，一起詮釋Mix & Match系列鞋款和服飾，展現設計的多樣面貌。

為呼應Reebok的品牌精神，全新的Zig Horizon系列運用異材質網布拼接鞋面打造出街頭風格，搭配代表性能量反饋科技Zig Tech，提供消費者日常與運動的避震緩衝需求。還額外加入了漸層色彩在閃電中底上，展現率性，男款推出白色漸層彩虹配色、黑色黃藍跳色款；女款推出米白色漸層橘配色以及黑色漸層紅配色。而婁峻碩穿上Reebok 首件台北城市T恤以及Zig Horizon白色漸層彩虹配色鞋款，獨特的閃電形能量反饋中底結構，搭配上漸層彩虹顏色，也是婁峻碩認為鞋款最吸睛的地方。