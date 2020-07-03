「轉轉置物盒」出門從容俐落 回家輕鬆歸位

你有沒有遇過這些問題：出門時東翻西找也找不到鑰匙、皮夾，但一回家門，又把它們隨手一丟，四散各地？

為此，台灣設計品牌mordeco推出了 轉轉置物盒 ，他的目的在於幫你能夠從容俐落出門，回家隨身物品輕鬆歸位。

專為隨身物品設計的分格，回家輕鬆歸位

物品集中擺放，讓你一下就拿到。用科學化的方式，參考上萬名使用者的反饋，找出生活中最常用的隨身物品，以這些物品計算出分格大小，讓你回家輕鬆歸位隨身物品。考量每個人對內部分格的需求都不同，內襯可以調整分格數量及大小，自由決定分格方式。

單指滑開，從容出門

轉轉置物盒有著超好開的磁吸旋轉開關，單指即可滑開，讓你出門從容俐落。 相較於市面上大多數的容器都要兩隻手才有辦法打開，轉轉置物盒只需單指就可以開啟。會有如此滑順的開關體驗全都歸功於「專利磁力旋轉開關」，用類似懸浮的方式，讓摩擦力減到最低，打造最輕鬆簡單的開關方式。如此Q彈療癒的好手感，讓轉轉置物盒不只輕鬆好開，還有點有趣。

實木+鋁合金，異材質的和諧搭配